"Не разбираме какви бяха тези благодарности от премиера Радев към Макрон за сигурността. Няма гарантирана сигурност. Това, което се случи във Франция е шокиращо". Така съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира пред медиите в парламента нападенията срещу привърженици на Левски по време на гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа.

От "Демократична България" осъждат насилието. Според тях по неясни причини не са взети мерки за сигурност.

"След като са пострадали фенове на "Левски" не разбираме по каква причина ръководството на "Левски" въобще е излязло на терена. Трябва да се иска служебна загуба за Олимпик Марсилия и служебна победа за "Левски", смята още Мирчев.

Заемът за Украйна

Мирчев определи като лицемерно действието на Радев за заема за Украйна.

"Много искаме да вземем милиардите по европейските кохезионни фондове, а за Украйна се правим на ощипани моми. България участва в този заем и Радев не трябва да си лъже избирателите. Малко стана като с американските визи, които щяхме да ги махаме, накрая се оказа, че никакви американски визи не се махат", коментира Мирчев.

По думите му България няма да дава никакви пари, а ще дава гаранции, които най-вероятно ще бъдат взети от замразените руски активи. ОЩЕ: "Радев се скъса да благодари на Макрон": Борисов е възмутен от Франция и иска да изхвърлят Олимпик Марсилия от турнирите (ВИДЕО)