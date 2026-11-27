По време на атаката на феновете на Олимпик "Марсилия" срещу тези на "Левски" българите са опитали да потърсят укритие, но вратите на помещенията, в които са могли лесно да се скрият, са били заключвани. Също така само едно закъснение е предотвратило по-голяма трагедия, тъй като в мелето е можело да попаднат и много деца.

Това разказа бившият депутат Юлиян Ненчев, присъствал на мача.

"Следващите редове са специално за Даниел Боримиров, Левски и политкоректността на българските политици! Току що кацаме с отбора! Понеже Боримиров не бил видял нищо, нека сега да види! Да види как гонеха с мечетета собственото му далегацията. Атакувана беше единствено и само делегацията с билети категория 1, намираща се точно под випа. Предната вечер беше атакуван хотела отново на делегацията от 30-40 маскирани с тръби и бухалки. Въпреки атаката, делегацията се наложи да пристигне на стадиона без ескорт, защото “полицията била заета"", написа Ненчев.

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Подготвена атака

По думите му 5-10 минути преди началото на мача е започнала подготовката за атаката.

"От нищото стюардите започнаха да ни обясняват как трябва да се изместваме към клетката за гостуващия сектор, която всъщност беше заключена. Буквално преди началото на срещата видяхме как фенове на Марсилия тръгнаха да тичат от техния сектор към тунела под трибуните. След не повече от 30 секунди бях в сектора ни, а стюардите просто се отдръпнаха и ги оставиха да минат безпроблемно. Единственото ни спасение беше да пробваме да влезнем в лаунджа на випа. Тъпите стюарди обаче започнаха да заключват вратите на лаунджа пред очите ни. Стигнахме до едно от вратите, която я натиснахме и успяхме да влезнем вътре, въпреки съпротивата на стюардите. Бъдете сигурни, че това спаси животите на десетки хора, въпреки нежеланието на франсетата. Опитаха се да ни изгонят и от лаунджа. Тежко ранените лежаха проснати на земята в коридорите може би до началото на второто полувреме, без никаква лекарска помощ, освен от хора от делегацията! Буквално се спасявахме сами", разказа той.

"Разбрахме, че на почивката ще има спешна среща на ръководствата на двата отбора с делегата и се надявахме да се спре срещата. Да, ама не! Последва насилственото ни ескортиране от страна на полицията в клетката за гостуващи фенове. Там гледката беше потресаваща. Хората, които бяха нападнати извън клетката толкова много бяха бити, че бетона и седалките вътре в клетката бяха в локви кръв", добави Ненчев.

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Той подчерта кой е бил най-големият късмет на вечерта - това, че децата от втория отбор е трябвало също да присъстват.

"За щастие те се забавиха с предвижването към стадиона с около 20 минути и това ги спаси. Те влизаха на паркинга точно, когато се случи всичко и за щастие не се качиха", обясни Ненчев.

"Това не е спорт! Това не е футбол! Това не е ръководство! Това не може да бъде нашия Левски, който не защити собствената си делегация, дори с цената на неизлизане за второто полувреме", категоричен е той.

Официални данни колко фенове на "Левски" са ранени при побоищата в Марсилия