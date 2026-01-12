Големите лъжи за храненето: Онколог разкрива важни тайни

От време на време се появява нова чудодейни диети. Всички те обещават да променят здравето с бързи и впечатляващи резултати. И все пак повечето от тях завършват по един и същи начин. За тези, които изучават храненето от десетилетия, като онколога Езекил Дж. Емануел, завършил Харвард, който подписва препоръките, предоставени в CNBC, тайната на по-дългия живот е много по-проста.

Това, което работи, е това, което можете да поддържате в продължение на години, а не седмици. Въпреки това продължаваме да попадаме в митове, които значително усложняват отношението ни към храната. Ето някои от тях, които експертът иска да оставим зад гърба си завинаги.

Не всички хапвания са вредни, нито се нуждаем от толкова много протеини

Една от най-често срещаните грешки е демонизирането на хапванията между основните хранения. Вярно е, че много от най-достъпните бързи храни са създадени, за да ни накарат да ядем прекалено много. Всъщност, според експерта, едно проучване е показало, че хората, които ядат ултрапреработени храни, консумират повече калории и напълняват, дори когато порциите са теоретично еднакви. Но това не означава, че хапването в средата на следобеда, например, е лоша идея. Има ядки, плодове, кисело мляко, хумус или зеленчуци, които са храни, които могат да подобрят качеството на диетата и да помогнат за контролиране на апетита.

Друг често срещан мит е, че ни липсват протеини. Реалността е, че повечето хора консумират достатъчно протеин, а понякога дори повече от необходимото. Допълнителният прием на протеинови шейкове също не е нещо, което е препоръчително в излишък. Само някои групи от населението се нуждаят от малко по-висок прием. За останалите храни като бобови култури, млечни продукти, риба или кисело мляко са по-безопасни и по-пълноценни варианти. Нещо подобно се случва и с фибрите. Само 7% от възрастните достигат препоръчителната дневна доза. Добавките обаче не възпроизвеждат сложността на естествените фибри, които се съдържат в плодовете, зеленчуците или пълнозърнестите храни. Истинските фибри са тези, които предпазват от рак на дебелото черво, диабет тип 2 и сърдечни заболявания.

Други погрешни схващания за храненето

В продължение на години ни караха да вярваме, че мазнините са враг. Науката доказа обратното. Пълномаслените млечни продукти, далеч от това да насърчават затлъстяването, се свързват с по-здравословно тегло при деца и възрастни. А храни, богати на здравословни мазнини, се свързват с по-малко наддаване на тегло в сравнение със сладки закуски или рафинирани зърнени храни.

Друг мит, който трябва да бъде забравен, е този за изгарянето на калориите, които приемаме с храната, чрез интензивни физически упражнения. Въпреки че движението подобрява почти всички показатели за здраве, то не компенсира преяждането, както сме склонни да вярваме. Последните проучвания показват, че, изненадващо, изгаряме сходно количество калории на ден, независимо от това колко активни сме. Упражненията са от съществено значение, но не заместват добрата диета.

В крайна сметка, рецептата за по-дълъг и по-добър живот не се крие в модни тенденции или крайни ограничения, а в създаването на среда, в която е лесно да се прави добър избор, пише "Marca".