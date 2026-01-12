От осанна до разпни го: Собослай вкара шедьовър, а после подари нелеп гол на съперника (ВИДЕО)

Звездата на Ливърпул Доминик Собослай, който е най-постоянният футболист на "червените" този сезон, показа, че и той може да греши, и то по нелеп начин, какъвто рядко може да се види. Халфът на мърсисайдци извървя пътя от осанна до разпни го в двубоя срещу Барнзли за ФА Къп, след като първо вкара истински шедьовър с далечен удар, а после подари нелеп гол на съперника.

Собослай вкара страхотен гол, но и допусна ужасна грешка

Собослай наказа Барнзли с мощен снаряд в деветата минута, а след попадението почти не празнува, като очевидно не виждаше причина да се радва за гол срещу отбор от третото ниво на английския футбол. По-късно Жереми Фримпонг удвои аванса на мърсисайдци. В края на полувремето обаче се случи нещо необяснимо с Доминик Собослай, който допусна може би най-нелепата си грешка с екипа на Ливърпул.

Dominik Szoboszlai's reaction to his worldie 😂 😂 😂 pic.twitter.com/zNciWOQsMo — ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2026

Собослай се затича с топка в крака към вратаря Гиорги Мамардашвили, а на гърба си имаше футболист на Барнзли. Халфът на Ливърпул сякаш не осъзнаваше колко близо е той, а след това високомерно опита да отиграе топката с пета в опит или да върне топката към вратаря, или пък да продължи в друга посока. Топката обаче му избяга и остана в краката на Адам Филипс, който нямаше как да пропусне на метри от вратата.

