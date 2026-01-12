Лайфстайл:

От осанна до разпни го: Собослай вкара шедьовър, а после подари нелеп гол на съперника (ВИДЕО)

12 януари 2026, 22:43 часа 313 прочитания 0 коментара
От осанна до разпни го: Собослай вкара шедьовър, а после подари нелеп гол на съперника (ВИДЕО)

Звездата на Ливърпул Доминик Собослай, който е най-постоянният футболист на "червените" този сезон, показа, че и той може да греши, и то по нелеп начин, какъвто рядко може да се види. Халфът на мърсисайдци извървя пътя от осанна до разпни го в двубоя срещу Барнзли за ФА Къп, след като първо вкара истински шедьовър с далечен удар, а после подари нелеп гол на съперника.

Собослай вкара страхотен гол, но и допусна ужасна грешка

Собослай наказа Барнзли с мощен снаряд в деветата минута, а след попадението почти не празнува, като очевидно не виждаше причина да се радва за гол срещу отбор от третото ниво на английския футбол. По-късно Жереми Фримпонг удвои аванса на мърсисайдци. В края на полувремето обаче се случи нещо необяснимо с Доминик Собослай, който допусна може би най-нелепата си грешка с екипа на Ливърпул.

Собослай се затича с топка в крака към вратаря Гиорги Мамардашвили, а на гърба си имаше футболист на Барнзли. Халфът на Ливърпул сякаш не осъзнаваше колко близо е той, а след това високомерно опита да отиграе топката с пета в опит или да върне топката към вратаря, или пък да продължи в друга посока. Топката обаче му избяга и остана в краката на Адам Филипс, който нямаше как да пропусне на метри от вратата.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ливърпул Доминик Собослай
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес