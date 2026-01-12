Спорт:

Официално: Реал Мадрид разкара Шаби Алонсо и веднага обяви наследника му

12 януари 2026, 19:24 часа 1074 прочитания 0 коментара
Официално: Реал Мадрид разкара Шаби Алонсо и веднага обяви наследника му

Ръководството на Реал Мадрид обяви официално, че се разделя с досегашния си старши треньор Шаби Алонсо. За наследник на 44-годишния испанец мигновено бе обявен бившият бранител на "кралете" Алваро Арбеола. До момента някогашният десен бек води дублиращия отбор на "белите". Решението идва след драматичната загуба с 2:3 от Барселона във финала за Суперкупата на Испания, който се проведе на стадион „Крал Абдула“ в Джеда, Саудитска Арабия.

Алваро Арбеола наследява Шаби Алонсо начело на Реал Мадрид

"Шаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал Мадрид и винаги е представлявал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом. Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му треньорски щаб за работата и отдадеността им през това време и им желае най-добър късмет в тази нова глава от живота им", гласи съобщението на Реал в официалните канали на клуба.

Броени минути след новината "кралете" обявиха и наследника на Алонсо. Това е Алваро Арбеола, който беше начело на втория тим от лятото на 2025 година до днес. От 2020-а екснационалът на Испания работи в школата на световния гранд, където постига значителни успехи.

"Като играч Арбеола беше част от Реал Мадрид по време на един от най-успешните периоди в историята на клуба. Той носеше нашата фланелка между 2009 и 2016 г., като записа 238 официални мача. През това време спечели осем титли: две Шампионски лиги, едно Световно клубно първенство, една Суперкупа на УЕФА, една титла в Ла Лига, два трофея в Купата на Краля и една Суперкупа на Испания. С испанския национален отбор Алваро Арбелоа също беше част от историческа ера, печелейки Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка и две Европейски първенства (2008 и 2012 г.). Той има 56 мача за Испания.", пишат от "лос меренгес" за новия си треньор.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

РЕПОРТАЖ ОТ ФИНАЛА ЗА СУПЕРКУПАТА: Барселона защити Суперкупата срещу Реал Мадрид в луд-луд мач с много голове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Реал Мадрид Алваро Арбелоа Шаби Алонсо
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес