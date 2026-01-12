Официално: Реал Мадрид разкара Шаби Алонсо и веднага обяви наследника му

Ръководството на Реал Мадрид обяви официално, че се разделя с досегашния си старши треньор Шаби Алонсо. За наследник на 44-годишния испанец мигновено бе обявен бившият бранител на "кралете" Алваро Арбеола. До момента някогашният десен бек води дублиращия отбор на "белите". Решението идва след драматичната загуба с 2:3 от Барселона във финала за Суперкупата на Испания, който се проведе на стадион „Крал Абдула“ в Джеда, Саудитска Арабия.

Алваро Арбеола наследява Шаби Алонсо начело на Реал Мадрид

"Шаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал Мадрид и винаги е представлявал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом. Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му треньорски щаб за работата и отдадеността им през това време и им желае най-добър късмет в тази нова глава от живота им", гласи съобщението на Реал в официалните канали на клуба.

🚨💣 BREAKING: XABI ALONSO LEAVES REAL MADRID WITH IMMEDIATE EFFECT. pic.twitter.com/3glDvvpMQ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

Броени минути след новината "кралете" обявиха и наследника на Алонсо. Това е Алваро Арбеола, който беше начело на втория тим от лятото на 2025 година до днес. От 2020-а екснационалът на Испания работи в школата на световния гранд, където постига значителни успехи.

"Като играч Арбеола беше част от Реал Мадрид по време на един от най-успешните периоди в историята на клуба. Той носеше нашата фланелка между 2009 и 2016 г., като записа 238 официални мача. През това време спечели осем титли: две Шампионски лиги, едно Световно клубно първенство, една Суперкупа на УЕФА, една титла в Ла Лига, два трофея в Купата на Краля и една Суперкупа на Испания. С испанския национален отбор Алваро Арбелоа също беше част от историческа ера, печелейки Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка и две Европейски първенства (2008 и 2012 г.). Той има 56 мача за Испания.", пишат от "лос меренгес" за новия си треньор.

🚨💣 BREAKING: ALVARO ARBELOA TAKES OVER AS NEW REAL MADRID HEAD COACH.



He’s replacing Xabi Alonso immediately. pic.twitter.com/p2ShHatGBM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026