Километрична опашка между Созопол и Приморско, чакането е с часове

Километрична колона от автомобили блокира движението между Созопол и Приморско в съботния ден, 18 юли. По информация на пътуващи - причината е пътнотранспортно произшествие, пише БГНЕС. Трафикът се е образувал в участъка от разклона за Равадиново до входа на Приморско. По първоначални данни - опашката достига около 7 километра. Стотици шофьори чакат с часове, тъй като в района няма алтернативен маршрут.

Опашка и към Созопол заради обратни завои

Заради натрупалия се трафик движението се затруднява и в обратната посока. Част от водачите, насочили се към Приморско, се отказват от пътуването и правят обратен завой, което води до образуване на колона и към Созопол.

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Засега няма повече информация за конкретното ПТП.

Снимка: Созопол, iStock

Над 4000 фиша и 450 акта на пътя в предходния ден

Същевременно от МВР публикуваха междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата. От тях става ясно, че 14 378 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената акция през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 140 водачи и пътници. Съставени са 4018 фиша и 458 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират шестима, двама са отказали тестване, съобщиха от пресцентъра на МВР.