ОАЕ са изнасяли тайно петрол през Ормуз във време на война - корейски магнат им е помогнал

Само няколко седмици след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран един от най-големите производители на петрол в Персийския залив тихомълком е започнал да изнася суровия си петрол през Ормузкия проток. Не след дълго тайният проект се оказва толкова успешен, че към момента, в който Вашингтон и Техеран подписаха временното си мирно споразумение, Обединените арабски емирства (ОАЕ) вече са се доближавали до предвоенния си обем на превози през ключовия морски маршрут, разкрива Bloomberg.

От решаващо значение обаче е бил фактът, че властите в Абу Даби се нуждаели от достатъчно кораби, за да осъществят рискования транзит – не само веднъж, а многократно. И затова те се обърнали за помощ към Чун Га-хюн.

Южнокорейски корабен магнат в центъра на мащабната схема

Изключително дискретният южнокорейски корабен магнат разтърсва танкерната индустрия в началото на 2026 г., когато неговата Sinokor Group ("Синокор") се впуска в безпрецедентна вълна от покупки. През март беше съобщено, че той ще бъде един от големите печеливши от сътресенията в търговията с петрол, предизвикани от войната с Иран, тъй като цените за танкерите скочиха. Сега „Синокор“ се очертава като основен собственик на супертанкери, превозващи суров нефт от Персийския залив.

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Компанията започва да отдава кораби под наем на националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) за нейните "курсове совалки" поне от средата на април. Към юни почти половината от пратките на суров нефт от ОАЕ се превозват на кораби, контролирани от „Синокор“, гласят данни за проследяване на кораби, събрани от аналитичната фирма Vortexa.

В журналистическото разследване се цитират и данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg, на цифри от Vortexa и Kpler (друга водеща аналитична фирма), както и на разговори с повече от дузина корабни брокери, търговци и други експерти от бранша.

Макар че ADNOC също разчита на танкери, които притежава директно, както и на такива на други собственици, сделките със Sinokor са били ключови за това ОАЕ да увеличи износа си през Ормуз много по-бързо от съседите си в Персийския залив.

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Но тези сделки са създали и огромна възможност за печалба за Sinokor, Чун и новия му съсобственик – италианския контейнерен гигант MSC Group. Пазарите на петролни танкери преживяват една от най-доходните години в историята си, а корабните брокери предполагат, че надценката за плаване в Персийския залив по време на войната може да е донесла три до четири пъти повече от предвоенната ставка.

Снимка: Getty Images

Условията на сделките не са разкрити, но брокерите изчисляват, че само три танкера, извършващи курсове от средата на април насам, биха могли да донесат на „Синокор“ печалба от около 60 до 120 милиона щатски долара.

Не само ОАЕ - "Синокор" търси печалби в целия залив

Откакто влезе в сила временното примирие между САЩ и Иран, „Синокор“ изпраща поредна вълна от супертанкери в Персийския залив, готови да натоварят суров нефт – включително поне два, които вече са се завърнали, след като преди това са напуснали района, за да разтоварят товарите си. И не става дума само за товари от ОАЕ - компанията активно предлага услугите си на корабни брокери, като се стреми да натовари барели и от други части на залива.

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„Действията на „Синокор“ по време на войната с Иран са революционни“, казва Мат Райт, главен анализатор по превозите в Kpler. „Като създават среда, която подкрепя преговорната им позиция, те повишават тарифите за всички корабособственици. Те са готови да навлязат и в сегменти на пазара, към които корабособствениците все още проявяват предпазливост, и именно поради това наблюдаваме първите признаци на възстановяване на пазара".

Смели залози

Дори в индустрия, доминирана от личности с извънредно силен характер, смелите залози на Чун Га-хюн го отличават от останалите.

„Синокор“, със седалище в Сеул, започва като превозвач на контейнери, преди да се разшири и да се превърне в по-малък играч в сектора на петролните танкери. Това се променя драстично в края на 2025 г., когато компанията внезапно се впуска в серия от сделки за закупуване и наемане на супертанкери с подкрепата на един от най-големите играчи в корабоплаването – MSC.

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Към края на февруари тази година „Синокор“ контролира около 150 много големи петролни танкера, гласят оценки на бранша – това е близо 40 процента от световния флот, който не беше нито под санкции, нито обвързан с дългосрочни договори за наем или редовни маршрути.

След като в началото на 2026 г. САЩ издадоха лицензии, разрешаващи търговията с венецуелски петрол, „Синокор“ изпраща няколко от корабите си към Мексиканския залив и Карибите в очакване на наплива от барели, които щяха да навлязат на основния пазар. В даден момент компанията контролира почти всички налични супертанкери, които могат да достигнат Мексиканския залив в рамките на 30 дни.

Снимка: Getty Images

Bloomberg съобщи през март, че самата „Синокор“ е преместила поне шест празни супертанкера в Мексиканския залив в седмиците преди войната, което означава, че компанията е могла да отдаде корабите под наем срещу зашеметяващи дневни тарифи за съхранение на петрол, тъй като складовите капацитети в региона се пълнеха. По същото време станаха известни повече подробности за сътрудничеството на компанията с MSC – най-голямата контейнерна линия в света всъщност беше придобила 50-процентен дял в Sinokor Maritime Co.

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Средно корабите на „Синокор“ са превозвали поне 680 000 барела на ден доставки от пристанищата на ОАЕ в Персийския залив от април насам - въз основа на товаренето, засечено както от платформата Kpler, така и от Vortexa. Тези цифри в крайна сметка биха могли да бъдат значително по-високи.

Данните показват, че през юни тези количества са се увеличили до 1,4 милиона барела на ден. Най-малко 10 кораба на Sinokor са извършвали курсове от нефтените терминали на ОАЕ в Персийския залив до Оманския залив, като три от тях правят това още от средата на април.

Превозването на толкова големи обеми в момент, когато печалбите от танкерния бизнес са били толкова високи, се е оказало изключително доходоносно за компанията и вероятно вече е допринесло в известна степен за изплащането на залога от няколко милиарда долара, направен за супертанкерите.

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Това също така поставя Чун и „Синокор“ сред най-големите печеливши от сътресението на енергийните пазари, предизвикано от войната в Иран, наред с други големи собственици на танкери, както и търговци на енергийни ресурси като Vitol Group и Trafigura Group, които обикновено процъфтяват в периоди на сътресения и нестабилност.

Тарифите спаднаха след първоначалния скок вследствие на мирното споразумение, тъй като става все по-очевидно, че повече кораби навлизат в Персийския залив, но все още остават високи по исторически стандарти.

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„Синокор“ отново продължава да играе ключова роля. Само през последната седмица компанията е изпратила поне 18 супертанкера в Персийския залив – достатъчно, за да превозят 36 милиона барела суров нефт от най-важния енергиен регион в света.

„Можем да преминем през Ормузкия проток след натоварването“, казват от „Синокор“ в съобщение, разпратено до корабните брокери в края на юни, в което ги призовават да резервират корабите на компанията за натоварване от иракски нефтен терминал. "Моля, уведомете ни, ако имате налични товари", гласи още съобщението.

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