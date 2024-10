Президентът на УЕФА: Кой мрънка от натоварения график? Тези с дебелите заплати и звездни състави

Редица футболни звезди се оплкаха от натоварената програма на отборите в топ първенствата. Най-гласовити бяха играчите на Манчестър Сити, като Родри дори заяви, че футболистите са близо до това да започнат да стачкуват заради увеличения брой мачове. Президентът на УЕФА Александър Чеферин отговори остро на изказванията им. Той заяви, че тези, които печелят най-много пари и играят в клубове с по-разширени състави, са тези, които изразяват безпокойство.

"Играчите се оплакват от календара? Кой се оплаква? Тези, които имат най-високи заплати и отбор с 25 играчи от най-високо ниво", каза Чеферин, като посочи дисбаланса в оплакванията въз основа на възможностите на играчите. Той подчерта, че играчите в по-малките клубове с по-малко средства не казват нищо по въпроса. "Тези, които печелят по-малко и имат само 11 играчи, не се оплакват и обичат да играят."

UEFA president Aleksander Ceferin weighs in on the busy football schedule debate 👀 pic.twitter.com/JWvCk2Y8li