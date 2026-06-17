Програма на всички мачове на Световното първенство – 18.06.2026

Феновете на футбола, които следят Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, нямат време за почивка, тъй като надпреварата продължава с пълна сила. Ден №8 на турнира ще предложи на привържениците четири много интригуващи двубоя. Той също така ще бележи и края на първите мачове от груповата фаза на Мондиал'26, като ще даде старт на новото завъртане.

Ден №8 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

По време на ден №8 на Световното първенство по футбол феновете ще могат да гледат на живо двубоите между Гана и Панама, между Узбекистан и Колумбия, между Чехия и Южна Африка, както и между Швейцария и Босна и Херцеговина. Именно първите две срещи слагат край на първото завъртане на груповата фаза, като затварят групи „L“ и „K“.

В колко часа започват мачовете от ден №8 на Световното?

Първият мач за деня, който е между Гана и Панама, ще стартира в 02:00 часа българско време. След това предстои двубоя между Узбекистан и Колумбия, който започва в 05:00 часа. За 19:00 е насрочена срещата между Чехия и Южна Африка, а Швейцария и Босна и Херцеговина слагат край на програмата с мача помежду си, които ще стартира в 23:00 часа.

Кои телевизии ще предават двубоите от ден №8 на Мондиал'26?

Всички мачове от ден №8 на Световното първенство по футбол ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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