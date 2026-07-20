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Черната равносметка расте: Броят на жертвите след труса във Венецуела надхвърли 5200

20 юли 2026, 6:44 часа 288 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Черната равносметка расте: Броят на жертвите след труса във Венецуела надхвърли 5200

Броят на загиналите при двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха Венецуела преди близо месец, достигна 5 208, след като властите добавиха към равносметката още 89 жертви, съобщи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Броят на ранените остава 16 740, а хората, останали без дом, са 17 907, се посочва в данните.

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Освен това 23 820 души са настанени в 107 временни лагера, а властите са оказали помощ на 128 324 семейства.

След земетресенията на 24 юни са регистрирани 1 388 вторични труса. Последният е бил с магнитуд 3 и е станал в неделя сутринта на 9 км западно от Ла Гуайра, на дълбочина 3,9 км, сочат данни на Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания.

Венецуела се договори с Международния валутен фонд (МВФ) да бъдат деблокира 346 млн. долара, с които да бъде финансирано възстановяването на районите, опустошени от двойното земетресение на 24 юни, съобщи временно изпълняващата длъжността президент на страната Делси Родригес.

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"Тази сума ще даде възможност да се подпомогнат семействата, засегнати от бедствието, по отношение на жилищното настаняване, инфраструктурата и основните обществени услуги", обясни Родригес в изявление.

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Венецуела земетресение загинали
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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