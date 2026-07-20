Черната равносметка расте: Броят на жертвите след труса във Венецуела надхвърли 5200

Броят на загиналите при двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха Венецуела преди близо месец, достигна 5 208, след като властите добавиха към равносметката още 89 жертви, съобщи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Броят на ранените остава 16 740, а хората, останали без дом, са 17 907, се посочва в данните.

ОЩЕ: Трагедията във Венецуела все повече нараства - загиналите са близо 5000

Освен това 23 820 души са настанени в 107 временни лагера, а властите са оказали помощ на 128 324 семейства.

След земетресенията на 24 юни са регистрирани 1 388 вторични труса. Последният е бил с магнитуд 3 и е станал в неделя сутринта на 9 км западно от Ла Гуайра, на дълбочина 3,9 км, сочат данни на Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания.

Венецуела се договори с Международния валутен фонд (МВФ) да бъдат деблокира 346 млн. долара, с които да бъде финансирано възстановяването на районите, опустошени от двойното земетресение на 24 юни, съобщи временно изпълняващата длъжността президент на страната Делси Родригес.

"Тази сума ще даде възможност да се подпомогнат семействата, засегнати от бедствието, по отношение на жилищното настаняване, инфраструктурата и основните обществени услуги", обясни Родригес в изявление.