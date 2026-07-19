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Готов ли е Ламин Ямал да вземе короната от главата на Лионел Меси

19 юли 2026, 8:30 часа 718 прочитания 0 коментара

Футболът е изключително непредсказуем - понякога в добър, понякога в лош смисъл, но е невъзможно да се пренебрегне историята, която се очертава преди неделния финал на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Това може да е моментът, в който най-великият играч на всички времена предава щафетата на следващия такъв - аржентинската легенда Лионел Меси към испанския феномен Ламин Ямал. Или, което е също толкова завладяващо (ако не и повече), Меси да триумфира и да покаже, че младото поколение все още не е готово.

Финалът на Мондиал 2026 ще реши готов ли е Ямал да поеме щафетата от Меси

Връзката между Меси и Ямал е почти мистична. През последните дни всеки футболен фен видя снимката на 20-годишният аржентинец, който държи в ръцете си 5-месечния Ямал. Макар че мнозина не вярват, това е факт. През 2007 година един горд баща записва новородения си син в конкурс за участие в благотворителен календар с играчи на Барселона. Той печели, и детето му заедно с майка му се появяват на фотосесия с 20-годишен нападател, който току-що се е утвърдил в първия отбор през предходния сезон. Те са заснети заедно - дългокосия млад играч, който усърдно къпе бебето с пухкави бузки в голяма вана.

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Запалените фенове могат да изчислят вероятността един от най-великите футболисти на всички времена да общува със своя очевиден наследник, когато е бил само на няколко месеца. Критиците пък могат да се разпростират претенциозно за символиката на ваната, водата и ритуала на помазването и встъпването в длъжност. Вярващите могат да го посочат като още едно доказателство, че във Вселената съществува по-висш, тайнствен план, смисъл на нашето съществуване. Останалите от нас просто ще се възхищаваме и ще се чудим дали в неделя следобед предсказаната в онези стари календарни снимки последователност ще се сбъдне. Или дали ще трябва да изчакаме още малко, защото Меси все още не е готов да слезе от трона си.

Лионел Меси, 2022 година

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За някои това съпоставяне може да изглежда странно. И в много отношения наистина е така. Меси е на 39 години, а Ямал навърши 19 едва в понеделник. Меси играеше и бележеше голове на световното първенство, още преди Ямал да бъде заченат, да не говорим за раждането му. Защо да се възлага такъв товар на тийнейджър, колкото и талантлив да е той? Виждали сме как ранноразвити таланти разтърсват играта до основи, а след това изгарят до средата на 20-те си години или просто се задоволяват с добри, но не и велики кариери. Но Ямал сякаш те кара да направиш паралела. Не само заради общата връзка с Барселона и фотосесията, а заради това, което вече е постигнал.

Ямал е по-добър от 19-годишния Меси

А именно, някои статистически данни, които го поставят значително пред Меси на същата възраст. Ямал вече е изиграл 151 мача за първия отбор на каталунците, като е отбелязал 49 гола. Когато Меси беше на неговата възраст, той имаше 32 мача и 9 попадения. С едно забележително изключение (Пеле), това поставя испанеца пред всеки от кандидатите за "най-великия играч на всички времена" от миналото (от Диего Марадона до Йохан Кройф), от настоящето (Меси и Кристиано Роналдо) и от бъдещето (Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе). Ямал вече е спечелил две титли в Ла Лига като ключова фигура за Барселона, а преди две години помогна на Испания за триумфа на Евро 2024.

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Вярно е, че Ямал не се отличи особено на това Световно първенство, като отбеляза само един гол и не даде нито една асистенция, но има причини за това. Той се контузи в края на април и когато дебютира в първия мач на "Ла Роха" в турнира, влизайки като резерва 19 минути преди края срещу Кабо Верде, не беше играл от 54 дни. Ролята му в системата на Луис де ла Фуенте също е донякъде различна от тази, която изпълнява в Барса, където се радва на свобода и отговорност. На този Мондиал той играе по-дисциплинирано и ориентирано към отбора, спускайки се в дясното полузащитно поле, когато няма топката, и фокусирайки се върху владението до последната третина на терена.

Ламин Ямал

Първата стъпка към величието или последния танц на легендата

Но е вярно и това, че героите се раждат, а историите се изписват именно във финалите. Той може да открадне шоуто в неделя и да понесе Испания на гърба си, точно както е правил многократно с Барселона. И ако го направи, ще бъдем принудени да признаем този момент. Ще имаме рядката привилегия да осъзнаем напълно момента, в който преминаваме от една ера към следващата. Но също така Меси може да го постави на мястото му, измисляйки един последен танц на ръба на невероятното, точно както е правил многократно. Две поредни световни първенства заедно с две поредни титли от Копа Америка. Ако това се случи, бихте искали да си представите Ямал да гледа и да си мисли: "Ето, точно там е поставена летвата."

Разбира се, може и да не получим нито едното, нито другото. Може и Ямал, и Меси да покажат посредствени изяви на най-голямата сцена, защото дори гениите си вземат почивни дни. Може мачът да бъде решен от някой друг, а двете суперзвезди да бъдат низвергнати до статут някъде между страничен наблюдател и поддържаща роля. Това може да се случи в този спорт, защото макар звездите да са важни, отборите са по-важни.

Но всъщност не искаме това. Искаме звездите да блестят и усещането е, че един от тези двама ще направи разликата в неделя. Или ще приеме щафетата и ще поеме ролята на претендент за най-великия играч на всички времена, или ще отпътува към залеза и ще се възнесе директно във футболния "Валхала" в последното си участие на световното първенство... можем само да се надяваме.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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