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Вечерта, в която светът се преклони пред Григор Димитров, а световният №1 Джокович не беше непобедим

20 юли 2026, 7:00 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Колаж: Actualno.com
Вечерта, в която светът се преклони пред Григор Димитров, а световният №1 Джокович не беше непобедим

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Макар че мнозина смятат, че Григор Димитров така и не е успял да разгърне пълния си потенциал в тениса, наследството на българина е неоспоримо. Той е един от последните представители на поколението, което преобрази из основи историята на спорта. Хасковлията имаше честта да се бори рамо до рамо с Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, от самото начало на кариерата си и успя да достигне №3 в света в тази конкуренция.

Денят, в който Григор Димитров сломи световния №1

Димитров е един от малкото тенисисти, които могат да се похвалят с победи над всеки един от представителите на "Голямата тройка". Българинът успя да разочарова най-добрите, стъпвали някога на корта, по един път в кариерата си. Победите му над Надал и Федерер дойдоха на по-късен етап, а всичко започна с една невероятна вечер в Мадрид, която загатна, че това 24-годишно момче е способно на чудеса с ракета в ръката си. До този момент той бе просто поредната жертва на световния №1 Новак Джокович, но не и на 7 май 2013 година.

Григор Димитров и Новак Джокович, 2013 година

Димитров подобри представянето си срещу водещите тенисистите през 2013 година, като беше на косъм да създаде изненада срещу Рафаел Надал на турнира в Монте Карло Мастърс, след което изигра силни първи сетове срещу Джокович в Индиън Уелс и Анди Мъри в Маями, преди да се провали под натиска. В испанската столица обаче той преодоля тези психически препятствия, като изигра най-добрия мач в кариерата си до момента и се противопостави на сръбската легенда от самото начало до края, макар че тогавашният №1 в света не изглеждаше в пълна форма.  

Под възгласите на трибуните: Как Григор надделя над Джокович

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Месец по-рано Джокович спечели първата си титла в Монте Карло въпреки контузения си глезен, като победи Надал на финала и прекъсна серията от осем поредни триумфа на испанеца. Той обаче не изглеждаше като себе си в мача с Григор. По тази причина публиката в Мадрид се възмути и през целия мач твърдо подкрепяше Димитров, аплодирайки неговите печеливши удари и освирквайки Джокович. Това допълнително мотивира българина. Двамата тенисисти бяха равностойни, но сърбинът имаше по-добрите шансове в първия сет. Димитров спаси три сетбола - един при свой сервис при 4:5 и още два в тайбрека, като направи феноменален обрат от 4:6 с четири поредни точки, за да спечели тайбрека с 8:6.

Григор Димитров, 2013 година

Във втория сет и Джокович, и Димитров се бореха с физически проблеми - сърбинът се нуждаеше от медицинска пауза, след като си изкълчи глезена, а хасковлията страдаше от крампи. Въпреки това, срещата продължи на пълни обороти. Димитров имаше възможност да приключи мача по-рано, но Джокович спаси мачбол, преди да спечели тайбрека с 10:8 и да прати двубоя в решаващ трети сет. В него сет Димитров проби сервиса на съперника си още в началото, за да поведе с 2:0, и оттогава не изпусна преднината си. Той си осигури победата при втория си мачбол за вечерта с 6:3, като проби сервиса на Джокович и сложи край на тази битка, продължила малко повече от три часа. Публиката в Мадрид изригна, скандирайки името на българина, който току що постигна една от най-големите победи в кариерата си.

Към днешна дата това остава единствената победа на Григор Димитров над Новак Джокович. Двамата са се срещали общо 14 пъти на корта, като сърбинът си е тръгвал като победител в 13 от тях. В този период обаче двамата изградиха нещо повече от съперничество - приятелство. Несъмнено успехите на Джокович превъзхождат тези на българина с много, но наследството, което и двамата оставят на Балканите, със сигурност ще остане завинаги в историята на тениса.

Автор: Дария Александрова

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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