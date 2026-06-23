Без ток, вода, бензин, влакове и климатици: Крим е вече изгубен мираж за руснаците

Няколко поколения руснаци гледаха на Крим като на традиционната лятна дестинация - ваканционен рай на черноморското крайбрежие, въприеман като истински символ на "просперитета" още от съветската епоха, осеян с курорти и детски лагери, натоварени с особена носталгия по отминалото руско величие. Но това ценно притежание на Владимир Путин и на целокупното руско общество, което бе незаконно присвоено през 2014 г. в разрез с всякакво международно право, в последните седмици и за капак точно в началото на поредния летен сезон все повече се превръща в недостижим техен блян. Украинците все по-сериозно изолират полуострова, откъсвайки го от окупираната от руснаците през 2022 г. Херсонска област, което постепенно ги води към възстановяване на правата им върху тази територия.

Украинските дронове сурово наказват окупаторите, като унищожават мостове, понтонни прелези, шосейни пътища, железопътна и друга инфраструктура, по която Русия снабдява не само войските си в южната и източната част на Украйна с оръжия, но и населението на полуострова с всичко необходимо. Отделно от това са ударите по петролните рафинерии и нефтохранилищата, което доведе до остър недостиг на гориво.

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WATCH: Ukraine has destroyed a bridge over the North Crimean Canal in Crimea. pic.twitter.com/jYkuzFArYm — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

Ukraine's Military Intelligence has struck a Russian logistics route running through the so-called "land bridge" to occupied Crimea. pic.twitter.com/U5B67Alxpt — WarTranslated (@wartranslated) June 23, 2026

В резултат на всичко това животът на полуострова е буквално парализиран, а туризмът, който бе ключово перо в икономиката му, е тотално сринат. В целия Крим се съобщава за недостиг на вода, има сериозни прекъсвания на електричеството, като след авариите и повредите на електропреносните мрежи бе въведен режим на тока, жителите са призовани да спрат да ползват климатиците си, ограничено е движението на обществения транспорт, съкратено е работното време на големите предприятия, на много места е изключено уличното осветление, а жп влаковете от няколко дни са напълно спрени.

Руснаците масово пращаха децата си на летни лагери в Крим, но дори легендарният "Артек" недалеч от Ялта, който бе символ на престиж още от времето на СССР, спря да приема резервации от съображения за сигурност, както оповести руското Министерство на образованието. Дълги години да попаднеш в него се смяташе за особена чест, с която биваха устоявани победители в олимпиади, отличници, изявени спортисти, деца на чиновници, на заслужили работници. Сега неговите врати са затворени, а настанените там деца бяха евакуирани. От вчера, 22 юни, та чак до 1 септември 2026 г. Крим няма да настанява деца за летен отдих, преустановени са и масовите събития.

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Най-странните за възприемане гледки обаче са видеата с оплаквания на руснаци, които чистосърдечно не разбират защо им се случва всичко това. Наистина къде са живели през последните четири години и половина, вероятно на друга планета?

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI