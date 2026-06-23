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Извънредна ситуация: Самолет на египетските авиолинии е кацнал на летището в Горна Оряховица

23 юни 2026, 22:26 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Извънредна ситуация: Самолет на египетските авиолинии е кацнал на летището в Горна Оряховица

Самолет на египетските авиолинии е кацнал извънредно на летището в Горна Оряховица, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на транспорта.

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Самолетът Airbus A320 на египетската авиокомпания Nesma Airlines е изпълнявал полет от Египет до Крайова, Румъния. Поради лоши метеорологични условия в северната ни съседка, самолетът е пренасочен за летището в Горна Оряховица, където е кацнал и е заредил гориво. Впоследствие е излетял и достигнал крайната си дестинация в Румъния, казаха още от министерството. От ведомството уточниха, че пътниците на борда не са слизали от самолета. 

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Горна Оряховица Египет Airbus A320 аварийно кацане
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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