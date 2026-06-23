Една от най-редките гледки на планетата: Мистериозните животни, скрити на 4500 м височина (ВИДЕО)

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Тази вечер ви показваме една изключително рядка гледка - цяло котило малки тибетски лисици. Кадрите са заснети от National Geographic, а защо това е невероятен успех ли? Защото този вид обитава Тибетското плато на около 4500 метра надморска височина, поради което дори възрастните екземпляри попадат в обектива на камерите в извънредно редки случаи.
Гущер последовател на Исус Христос: Вечерната ни доза допамин
🦊 This is what the cubs of the famous meme Tibetan fox look like— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026
Spotting them in the wild is incredibly rare. They live on the Tibetan Plateau, where the average elevation reaches 4,500 meters and human settlements are few and far between.
Reaching these foxes in their… pic.twitter.com/pt4M1953Mg