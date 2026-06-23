Кабинетът "Радев":

Една от най-редките гледки на планетата: Мистериозните животни, скрити на 4500 м височина (ВИДЕО)

23 юни 2026, 22:30 часа 509 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Една от най-редките гледки на планетата: Мистериозните животни, скрити на 4500 м височина (ВИДЕО)

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Тази вечер ви показваме една изключително рядка гледка - цяло котило малки тибетски лисици. Кадрите са заснети от National Geographic, а защо това е невероятен успех ли? Защото този вид обитава Тибетското плато на около 4500 метра надморска височина, поради което дори възрастните екземпляри попадат в обектива на камерите в извънредно редки случаи.

Гущер последовател на Исус Христос: Вечерната ни доза допамин

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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