19-годишна българка с историческа победа на Уимбълдън! Тенисистка №1 на България отпадна на старта

Българските представителки в женското издание на квалификациите на Уимбълдън изиграха първите си срещи на "свещената трева". Дебютантката Елизара Янева изигра страхотен мач и успя да се класира напред за втория кръг. 19-годишната българка победи представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки с 6:2, 6:4. Малко по-късно първата ни ракета при дамите Виктория Томова допусна поражение и отпадна от надпреварата. Опитната състезателка загуби с 5:7, 3:6 от дебютантката Каю Киношита.

Успех за Янева, но разочарование за Томова

Срещата на Янева, която заема 201-а позиция в световната ранглиста, продължи 70 минути. Родната тенисистка стартира по-добре и първа стигна до пробив за 3:1. Тя не успя да го затвърди, но последвалата ѝ серия от три поредни гейма ѝ подпечата успех в първия сет с 6:2. Българката продължи да доминира на корта и през втората част, като излезе напред в резултата с 2:0. След това обаче допусна изравняване при 2:2. 19-годишната ни ракета взе следващите три гейма, за да поведе с 5:2, но след това позволи на Миядзаки да намали изоставането си до 5:4. Накрая Янева стигна до нов пробив и от третия си мачбол триумфира с победата. Във втория кръг на квалификациите тя ще се изправи срещу 24-годишната Кейти Волинец от САЩ, която е под № 99 в световната ранглиста.

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Виктория Томова пък се бори в продължение на час и половина, но не успя да стартира по желания начин. Българката пропусна две възможности за пробив през първата част при 5:4, което щеше да ѝ донесе аванс. Вместо това, тя загуби три поредни гейма, а след това и първата част с 5:7. Българката изостана с 2:5 във втория сет, върна един пробив, но отново загуби подаването си за крайното 3:6 в полза на 19-годишната дебютантка.

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