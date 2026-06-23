"Никола Цолов ще се състезава във Формула 1 през 2027 година": В Испания обявиха плановете на Ред Бул

Младата надежда на България Никола Цолов изглежда все по-близо до голямата си мечта. В момента българският пилот се състезава във Формула 2 и активно участва в битката за титлата. Въпреки че дебютира във втората дивизия през този сезон, 19-годишният състезател може да се окаже в най-елитната автомобилна надпревара още догодина. Според информация на испанското издание SoyMotor, Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Рейсинг Булс във Формула 1 през 2027 година.

Никола Цолов може да се състезава във Формула 1 от 2027 година

Пет кръга след началото на тазгодишната кампания българинът заема втората позиция в класирането при пилотите във Формула 2. Той отстъпва единствено на Габриеле Мини, който има преднина от 6 точки. Цолов щеше да е лидер в класацията, но бе неоснователно наказан след края на Гран При на Барселона. Въпреки трудностите му с ФИА, родният състезател е оставил достатъчно добро впечатление на ръководните фигури в Ред Бул, чиято академия представя. По тази причина вероятността Цолов да дебютира във Формула 1 през 2027 година изглежда все по-вероятна.

Според информация на испанското издание, шефовете на "биковете" са готови да гласуват пълно доверие на Цолов и да го вкарат в голямата игра. Българският лъв е спряган за място в Рейсинг Булс. В момента за дъщерния отбор на Ред Бул се състезават Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Медията посочва, че от Милтън Кийнс готвят сериозни промени в редиците си. Те са обвързани с евентуалното напускане на Макс Верстапен. Ако четирикратният световен шампион напусне отбора, то ще последват сериозни размествания в цялата пилотска програма, а мястото на Цолов ще бъде почти сигурно. Ако Макс остане, се твърди, че Лоусън ще напусне отбора и ще освободи болида на българина.

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