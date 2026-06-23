Радар за икономика: Най-важните новини на 23 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 23 юни 2026 г.

Замразяват минималната заплата до 2028 г.

Правителството планира да запази минималната работна заплата на ниво 620,20 евро през целия период 2026-2028 г., като същевременно подготвя въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители и работещите в съдебната система. Промените са заложени в указания на вицепремиера Гълъб Донев до министрите във връзка с подготовката на бюджета за 2026 г.

Замразяват минималната заплата до 2028 г.

"Не замразяване, а нова формула": Радев отговори за минималната заплата

Правителството на Румен Радев се готви да промени начина, по който се определя минималната работна заплата. Новият механизъм ще бъде представен и обсъден със синдикатите и работодателските организации още през август, съобщи премиерът пред журналисти в Министерския съвет.

"Не замразяване, а нова формула": Радев отговори за минималната заплата

Снимка: Getty Images

Най-евтината столица: Наемите в София са най-ниските в ЕС

Жилищата представляват най-големия дял от разходите на домакинствата, но наемите варират драстично в различните части на Европа. Последните данни на Евростат показват кои градове са най-скъпи за наемателите и къде наемите остават относително достъпни.

Най-евтината столица: Наемите в София са най-ниските в ЕС

Исторически срив на Московската борса, "Газпром" потъна до невиждано от 18 години ниво

Най-големият срив на Московската фондова борса от 2022 година насам вече е факт - припомняме, че на 24 февруари, 2022 година, руският диктатор Владимир Путин отприщи пълномащабна война срещу Украйна. А най-видимо накъде отиват нещата във вече разгръщащата се криза в Руската федерация личи от движението на акциите на "перлата в руската икономическа програма" - става въпрос за енергийния и газов монополист "Газпром".

Исторически срив на Московската борса, "Газпром" потъна до невиждано от 18 години ниво

Цената на петрола с резки завои след издадения лиценз от САЩ за Иран

Цената на петрола отбеляза леко повишение в началото на деня на 23 юни, вторник, след като в началото на новата седмица тръгна с лек спад. Тя все пак остава колеблива на фона на предпазливия оптимизъм на инвеститорите относно края на конфликта в Близкия изток. Цената спадна в края на предходния ден, след като Министерството на финансите на САЩ издаде 60-дневен лиценз, който разрешава производството, доставката и продажбата на петрол от Иран. Той позволява вноса на ирански суров петрол в САЩ, както и плащането за да се извършва в долари. Лицензът изтича на 21 август.

Цената на петрола с резки завои след издадения лиценз от САЩ за Иран

Снимка: iStock

Курсът на еврото удари тримесечно дъно и забуксува в него

Курсът на еврото спрямо щатския долар продължава без особени промени след резкия спад в края на миналата седмица - той се движи малко над психологическата граница от 1,14 към американската валута, което е невиждано от три месеца. Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени. В началото на миналата седмица изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя се котираше на значително по-високи нива.

Курсът на еврото удари тримесечно дъно и забуксува в него