"Ратклиф ми предложи нов договор": Аморим избухна с изказване за бъдещето си в Ман Юнайтед

"Ратклиф ми предложи нов договор", пошегува се Аморим с репортерите. "Не, нормални неща, показа подкрепа, като обясни, че това е дългосрочен проект", добави треньорът на Манчестър Юнайтед. "Нормални неща, говорих с него, с Омар (изпълнителния директор Берада), с Джейсън (футболния директор Уилкокс), опитвахме се да видим всичко около отбора", добави той. Аморим продължава да твърди, че има подкрепата на ръководството, като опроверга слуховете, че посещението на Джим Ратклиф е било не просто работна среща, предаде Ройтерс.

Манчестър Юнайтед не започва добре новия сезон

Португалският специалист има само една победа от първите четири мача във Висшата лига. Тя дойде мъчно срещу Бърнли, след като двата тима вървяха наравно до самия край на срещата. В седмата минута на добавеното време Бруно Фернандеш отбеляза от дузпа за крайното 3:2. А най-разочароваща беше загубата от четвъртодивизионния Гримзби, след която „червените дяволи“ отпаднаха от Купата на лигата още в първия си мач. Следващия мач за Манчестър Юнайтед е домакинство на Челси във Висшата лига.

Аморим смята, че Манчестър Юнайтед играе по-добре от миналата година

Ето какво каза Рубен Аморим за представянето на Юнайтед този сезон: „Това е футболът, а ние сме един от най-големите клубове, което обаче упражнява и огромен натиск. Искаме да печелим. През миналата година бях много критичен към представянето ни, но смятам, че през тази година играем много по-добре до наказателните полета, и в защита, и в атака.

Трябва да бъдем много по-агресивни в пеналта, по клинични. Смятам, че в останалите отношения се подобряваме и сме на по-добро място от миналия сезон, но трябва да започнем да печелим. Загубихме от Арсенал и Манчестър Сити и още една загуба, особено след представянето през миналата година, ще е проблем. Фокусиран съм върху Челси“.

Рубен Аморим говори и за положението с контузените в Юнайтед

Португалският треньор обясни, че Матеус Куня и Мейсън Маунт са пред завръщане в групата за мача. Диого Дало няма да е готов, но има и какво да радва феновете на Манчестър Юнайтед. Лисандро Мартинес вече тренира на трева и е все по-близо до завръщане на терена: „Далот е аут. Мейсън Маунт и Матеус Куня са в състава. Мартинес също е аут. Това е много важен период за него, особено след такава тежка контузия. Лича ни липсва много, особено с неговата агресия.“

