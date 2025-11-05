Ханзи Флик каза дали напуска Барселона

Старши треньорът на Барселона Ханси Флик отрече информациите, че ще напусне клуба в края на сезона. ABC съобщи по-рано, че 60-годишният германец е информирал треньорския си щаб, че иска да си тръгне поради умора, отношението на някои играчи и липсата на подкрепа от ръководството.
Флик остава в Барса
Според журналиста Онда Серо, когато е попитан за тези слухове в сряда, Флик е отговорил: „Още глупости“.
🚨💙❤️ Hansi Flick: “I really love this club, I love the players, I love everything surrounding it. I am very happy in Barcelona”. pic.twitter.com/rPWnskXNmq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2025
Флик е с Барселона от лятото на 2024 г. Под негово ръководство каталунците са изиграли 74 мача: 54 победи, 8 равенства и 12 загуби. Този сезон Барселона е на второ място в Ла Лига и 11-та позиция в Шампионската лига.
