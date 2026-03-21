Реал Мадрид избра следващия "галактико" - той пристига на "Бернабеу" съвсем скоро, но с друга цел

С победата си с общ резултат от 5:1 над Манчестър Сити, Реал Мадрид демонстрира отлична форма в този етап от сезона. Това обаче не променя факта, че отборът се сблъсква с редица трудности в последно време. Докато очевидните проблеми като липсата на резерви в отбраната и в средата на терена вече са добре известни, същото не може да се каже за позицията на дясното крило. За щастие на феновете изглежда, че "кралете" споделят същото мнение и може да прибегнат към мегатрансфер, за да поправят тази грешка.

Реал Мадрид хареса звезда на Байерн, но от Мюнхен няма да го пуснат лесно

През последните дни се появи интересна информация, че клубът иска да привлече една от суперзвездите от атакуващото трио на Байерн Мюнхен. Става върпос за Майкъл Олисе. Според Екрем Конур французинът е начело в списъка с желани играчи на Реал, а Флорентино Перес може да привлече младия футболист като следващия "галактико" през предстоящия трансферен прозорец. Статистиките на Олисе говорят сами за себе си - френският играч е отбелязал 15 гола и е дал 27 асистенции в 38 мача във всички турнири за Байерн досега през сезона.

Реал изпитва липса на дясно крило със силен ляв крак, откакто Гарет Бейл напусна отбора. Без да се омаловажава присъствието на Родриго, който неведнъж е решавал важни мачове за мадридчани, не е тайна, че предпочитаната му роля е на противоположния фланг. Освен това Алваро Арбелоа трябва да свикне с отсъствието на бразилеца, тъй като той получи контузия, която ще го държи извън игра за дълъг период от време, а бъдещето му на "Бернабеу" не е сигурно.

Междувременно Олисе отговаря на всички изисквания, за да бъде играч на Реал, както и на всеки друг топ отбор. Той е изключително талантлив, има доминиращ ляв крак, работи усилено на терена и има усет за головете. На едва 24 години, той лесно може да се нареди сред най-добрите в света в близко бъдеще. Байерн обаче няма да пусне суперзвездата си лесно. Баварците обвързаха Олисе с договор до 2029 година, в който няма клауза за откупуване, което прави всяка сделка за него доста трудна. Въпреки това медиите пишат, че солидна оферта от Реал може да промени ситуацията. Във всеки случай, засега нищо не е потвърдено и в този момент това са само спекулации. Въпреки това, феновете на Реал ще видят Олисе на "Бернабеу" съвсем скоро, тъй като тимът ще се изправи срещу Байерн Мюнхен в 1/4-финалите на Шампионска лига.

