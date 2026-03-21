Изключиха Новак Джокович от "новата Голяма тройка" - друг може да свали Алкарас и Синер от върха

През последните няколко години Новак Джокович беше единственият сериозен съперник на Яник Синер и Карлос Алкарас в турнирите от Големия шлем, но през изминалите седмици на върха в класацията на претендентите се завърна друго познато име. Става въпрос за бившия №1 в света Даниил Медведев, който според тенис легендата Патрик Муратоглу може да сложи край на серията от девет "мейджър" титли, спечелени от Синер или Алкарас.

Муратоглу посочи как Медведев може да се противопостави на Синер и Алкарас

Джокович беше последният тенисист извън новата "Голяма двойка" в мъжкия тенис, който спечели титла, когато триумфира на US Open през 2023 г. Сега обаче бившият треньор на Серена Уилямс твърди, че руснакът Медведев, който победи Алкарас и след това притисна Синер до край във финала в Индиън Уелс миналата седмица, вече отново е в борбата за големите титли. "Третият човек. Завръща ли се Даниил Медведев официално в разговора за Топ 3?", попита Муратоглу в публикация в LinkedIn. "В Индиън Уелс всички следяхме едно и също нещо. Не само кой ще спечели титлата, а кой в момента може наистина да се противопостави на Яник Синер и Карлос Алкарас? Даниил даде много убедителен отговор. Той победи Карлос на 1/2-финала. А на финала принуди Яник да се бори в два сета, решени с тайбрек. Така че да, мисля, че въпросът отново е уместен: дали Даниил може да бъде третият член на "новата Голяма тройка"?"

"Превръща се в истинска заплаха"

Муратоглу поясни, че Медведев е един от тенисистите, които му правят най-голямо впечатление, тъй като отново играе на много високо и може да се противопостави на Алкарас и Синер. През последните месеци руснакът беше далеч от най-силната си форма, но сега показва старото си лице. Дори самият Алкарас заяви, че никога не е виждал Даниил да играе по този начин след загубата си от него. Медведев обаче не се съгласи с мнението на своя съперник и заяви, че играе така, когато е уверен. Именно увереността Муратоглу смята, че е ключът към успеха за 30-годишния тенисист.

Накрая Муратоглу заключи: "Дали днес е толкова добър, колкото Яник и Карлос? Може би не. Но не мисля, че е толкова далеч. И това вече е голямо твърдение. Защото когато Даниил сервира така, движи се така и играе с такова самочувствие, както в Индиън Уелс, той отново се превръща в истинска заплаха." Медведев ще се опита да потвърди, че се е завърнал сред елита на тениса с поредно силно представяне в Маями, като завръщането му в Топ 10 на АТП ранглистата подсказва, че той отново е на възходяща крива след спад във формата през 2025 г.

