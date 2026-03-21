Лайфстайл:

Международни гости аплодираха шестото издание на STREAMING GENERATION (ВИДЕО)

21 март 2026, 13:29 часа 569 прочитания 0 коментара
Шестото издание на проекта STREAMING GENERATION, което се проведе на 20 март в Столичния куклен театър, Салон "Гурко", за пореден път събра на една сцена млади български театрални творци и съвременна драматургия. А публиката отново стана свидетел и на представянето на сценичните интерпретации, и на тяхното професионално заснемане. За първи път събитието привлече и международно присъствие в публиката – режисьори и директори на театри от Балканите, които изразиха силно впечатление от работата на младите български артисти и от избраните текстове.

Фотограф: Светослав Караджов

В рамките на вечерта бяха представени три сценични интерпретации по номинирани за Награда ИКАР драматургични произведения. Стефани Христова режисира "Бушон за смяна" от Михаил Тазев с участието на Кирил Недков. Мария Генова постави "Код жълто" от Теодора Маркова с актрисите Ванина Йорданова, Любослава Маринова и Стефани Андонова. Мария Панайотова представи "Последна стъпка" от Йордан Славейков, в която участваха Ивана Керанова, Иван Станчев и Светлозар Начев.

Още: Пред фалит съм, нищо не ми е изплатено: Иво Аръков се защити за парите от Национален фонд "Култура"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

STREAMING GENERATION отново затвърди ролята си на платформа за среща между новото поколение театрални артисти и съвременната българска драматургия, като тази година направи и важна крачка към по-широк международен контекст.

Пълният запис на събитието може да бъде гледан онлайн:

STREAMING GENERATION #6 се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" и е в рамките на XХI издание на Софийския театрален салон, който по традиция е част от Календара на културните събития на Столичната община и от Националния културен календар на Министерството на културата.

Още: Найден Тодоров: Приключваме с пазарния принцип в държавните културни институти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова Отговорен редактор
сцена култура Streaming Generation
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес