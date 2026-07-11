Църковен празник на 12 юли: Какво НЕ бива да се прави утре, носи нещастие за цяла година

Утре, 12 юли, в православния календар е денят, в който църквата почита паметта на светите мъченици Прокъл и Иларий, Праведна Вероника и Преподобни Паисий Светогорски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 12 юли

Мъченическа смърт на светите мъченици Прокъл и Иларий се е случила по време на управлението на император Траян Деций или, според други версии, при управлението на Диоклециан, по време на тежки гонения срещу християните. Точната дата и място на смъртта на светците варират в различни източници, но събитията обикновено се приписват на град Калополис (Калиополис) в Мала Азия (днешна Турция).

Прокъл бил благочестив християнин, който открито изповядвал вярата си. Заради това бил арестуван. По време на разпит той твърдо отказал да се покланя на езически богове, което би довело до смъртна присъда. Той бил подложен на жестоки мъчения: бил бит и тялото му било счупено, но той останал непоколебим.

Докато го водели на екзекуция, той се молил на глас, благодарейки на Бога за възможността да страда за Христос.

Иларий бил племенник или близък приятел на Прокъл. Виждайки страданието на Прокъл, той шумно се обявил за християнин и засвидетелствал готовността си да сподели мъченическата си смърт. Той също бил заловен и хвърлен в затвора. След мъчения бил екзекутиран: Иларий бил посечен с меч, точно както Прокъл.

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На 12 юли църквата почита и Преподобни Паисий Светогорец. Той е роден на 7 август 1924 г. в село Фараса, Кападокия (Мала Азия). Като бебе е доведен в Гърция, където родителите му се установяват в малкото градче Коница. Когато в страната започва гражданската война (1944–1948 г.), Арсений Езнепидис е призован в армията.

След войната той поема по монашеския път, за който копнее от детството си. На 27 март 1954 г., след като завършва предписаното изпитание, послушникът Арсений е постриган в рясофор с името Аверкий, а на 3 март 1957 г. - в мантия с името Паисий. Живял подвизаващо на Света гора Атон, след това в манастира Стомион в Коница и на планината Синай. Много хора идвали при стареца и намирали духовно напътствие и утеха. На 12 юли 1994 г. той умира в манастира „Свети Йоан Богослов“ , разположен близо до село Суроти в покрайнините на Солун.

Света Вероника, чиято памет е свързана с иконата на Страдащия Неръкотворен Спасител, се превръща в една от най-популярните народни светици, въпреки факта, че някои църковни власти и критични изследователи се обявяват срещу историческата автентичност на Вероника и легендата, свързана с нея.

Според легендата, Исус Христос, предаден и осъден на мъченичество, се изкачил на планината Голгота, носейки кръста Си, за да бъде разпнат. Процесията била обградена от тълпата, която придружавала Спасителя до Страстите Му. Вероника се сляла с морето от хора и последвала Христос.

Изтощен, Исус паднал под тежестта на кръста, а Вероника, изпълнена със съжаление, се затичала към Него, дала Му вода да пие и Му подала кърпата си, за да избърше потта от лицето Му. Връщайки се у дома, Вероника открила светия лик на Спасителя, отпечатан върху кърпата. Тази кърпа на Света Вероника в крайна сметка стигнала до Рим и там станала известна като Неръкотворната икона.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 12 юли

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето. Ако денят е ясен и сух, есента ще бъде топла и суха. Гръмотевична буря на този ден означава дъжд и бури през август. Ако сутринта има обилна роса, денят ще бъде ясен.

Какво не бива да правите утре? На този ден е най-добре да избягвате напрегната работа – казват, че може да ви донесе нещастие. Грубите думи, изречени в гняв, ще се върнат с нова сила. Споровете са като врата към нещастието: веднъж отворена, тя не може да бъде затворена. А сълзите, пролети днес, могат да оставят следа в сърцето ви за цялата година.

Какво можете да направите утре? Предците ни са вярвали, че на този ден сутрешната роса е пропита със специална сила. За да запазят младостта, здравето и естествената красота за години напред, жените излизали на тревата преди изгрев слънце и се миели с роса, сякаш отмивали умората и попивали жизнената енергия на природата.

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