В Испания са бесни на Мбапе: уж контузен, а се разхожда докато „кралете“ падат

Ситуацията около Реал Мадрид се влошава от ден на ден. Суперзведата на „кралете“ Килиан Мбапе се контузи и ще отсъства повече от очакваното, а отборът допусна втора поредна загуба в Ла Лига – нещо, което не се беше случвало от 2019 г. насам. Французинът предизвика доста негативни реакции в испанските медии, след като във Франция излезе информация, че е забелязан да се разхожда в Париж, докато Реал Мадрид е играл срещу Хетафе.

„Кралете“ загубиха с 0:1 от Хетафе в напрегнат мач, което още повече ги отдалечи от лидера в Ла Лига – вечният съперник Барселона. Липсата на Килиан Мбапе се усеща в редиците на „белите“, но след като в медиите се появи информация, че той си прави разходки във Франция, реакциите в Испания не бяха добри. В ефира на „Cadena Ser“ журналистът Ману Кареньо разкритикува нападателя. Той изрази мнение, че ако Мбапе иска да е лидер в Реал Мадрид, не може да проявява такова неуважение към клуба.

„Това е въпрос на ангажираност“

Ето какво каза Ману Кареньо: „Едно е какъв си, а друго е как изглеждаш. И ако си контузен, най-логичното е да присъстваш на мача на своя отбор. Както беше публикувано във Франция, където се каза, че Мбапе е излязъл да се разхожда с Ашраф Хакими и не знам кой друг, за да пийнат по нещо в Париж, докато отборът ти играе... Мисля, че това е въпрос на ангажираност, на имидж. Когато претендираш да си лидер на спортен проект, не знам дали най-добрият имидж е да си там и да се забавляваш, дори и да си контузен и да не можеш да играеш“.

