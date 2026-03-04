Ман Юнайтед изкушава капитана си с над половин милион на седмица

В Англия все по-често се чуват слухове, че капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш може да напусне клуба. Оферти се готвят както от клубове от Саудитска Арабия, така и от европейски колоси като Байерн Мюнхен. „Червените“ дяволи със сигурност ще искат да задържат португалеца в редиците си, като освен капитан, той е и един от най-добрите играчи в отбора. За целта те ще му предложат нов договор със значително по-висока заплата.

Бруно Фернандеш ще получава над половин милион евро на седмица

Според информациите на Острова от Манчестър Юнайтед са готови да предложат заплата от 23 милиона паунда на година на Бруно Фернандеш. В момента той взима 15.6 милиона паунда годишно, което се равнява на 300 000 паунда на седмица. Ако португалецът приеме новото предложение на „червените дяволи“, той ще взима над 442 000 паунда на седмица. Това се равнява на над 508 500 евро седмично.

Още: Близък до Рубен Аморим разкри защо не е успял в Ман Юнайтед

Манчестър Юнайтед ще се бори с офертите от Саудитска Арабия

На „Олд Трафорд“ явно са осъзнали, че трябва да се борят с мултимилионните оферти на отборите от Саудитка Арабия, ако искат да задържат Бруно Фернандеш в Манчестър. Португалецът вече е на 32 години, което означава, че неговото решение за бъдещето ще се води от паричните суми повече, отколкото дългосрочните планове на „червените дяволи“. Според информациите в Англия, капитанът на Манчестър Юнайтед осъзнава, че колкото повече напредва възрастта му, толкова по-малка ще бъде стойността на офертите от Близкия изток.

Още: Неочакван кандидат за треньорския пост в Манчестър Юнайтед