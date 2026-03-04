Флорентино Перес набеляза нов треньор за Реал Мадрид, „кралете“ отмъкват наставника на италиански гранд

Ръководството на Реал Мадрид обмисля да привлече старши треньора на Милан Масимилиано Алегри за сезон 2026/2027, съобщава италианският вестник Corriere dello Sport. Алегри вече беше близо до това да поеме Реал Мадрид през 2019-а и отново 2021 година, когато дори се говореше, че е постигнал споразумение с испанския гранд, но в крайна сметка променил решението си след среща с тогавашния президент на Ювентус Андреа Аниели, завръщайки се на „Алианц Арена“.

Макс Алегри има договор с Милан до лятото на 2027-ма

Real Madrid want Allegri 👀



Max is under contract with Milan until 2027, but Florentino Pérez wants an experienced coach and will try to bring him in this summer.



📰 CorSport pic.twitter.com/m5JcVJxNvr — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 4, 2026

Източникът добавя, че Юрген Клоп е друга опция за Реал Мадрид, но бившият мениджър на Ливърпул засега остава ангажиран с поста си на ръководител на глобалния футбол в Ред Бул. Миналата седмица Sportitalia обяви, че Масимилиано Алегри обмисля бъдещето си в клуба от Милано, където има договор до 2027 година. Италианският тактик обаче тогава бързо омаловажи слуховете за напускане, казвайки:

„Важно е всеки да работи за доброто на Милан. Много съм щастлив, че се върнах в клуба след 15 години и че започнах да работя с прекрасна група играчи. Има хармония между клуба и мен.“

