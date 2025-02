С невероятен гол: Лионел Меси собственоръчно спечели най-студения мач в кариерата си (ВИДЕО)

Аржентинският гений Лионел Меси отново се завърна на терените след 3 месеца пауза в първенството. Това бе и първият му мач в южноамериканската „Шампионска лига“. Тимът на Интер Маями се изправи срещу Спортинг Канзас Сити, където времето в последните няколко дни бе повече от мразовито. Това бе и най-мразовитият мач в славната кариера на нисичкия техничар, съобщават медиите отвъд Океана.

Това не бе само първият мач от 1/16-финалите на турнира, а и първият мач за отборите от МЛС през 2025 г. Аржентинската суперзвезда се разписа в 56-ата минута, за да открие резултата. Той го направи след подаване от стария му познайник Серхио Бускетс, което овладя на гърди, финтира защитника и отбеляза в далечния ъгъл на вратаря. Това остана и единственият гол в мача. Реваншът между двата отбора е на 25-ти февруари в Маями.

