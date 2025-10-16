Войната в Украйна:

Селекционерът на Италия се закани да напусне страната, ако не класира „скуадрата“ на Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор на Италия Дженаро Гатузо е уверен, че отборът му ще се класира за Мондиал 2026.

Дженаро Гатузо е твърд в намерението си 

„Ако не се класираме за Световното първенство през, ще напусна страната. Вече живея доста далеч, но ще се преместя още по-далеч“, обяви той, цитиран от „Football Italia“.

Дженаро Гатузо

„Адзурите“ не са участвали на световни финали от 2014 г. В квалификационния турнир за Мондиал 2026 г. италианците имат 15 точки от шест мача и са втори в Група I.

