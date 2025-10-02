Войната в Украйна:

Световният шампион, който няма да бъде запомнен с успехите си, а с грозната провокация срещу един от най-великите играчи

253 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

През лятото на 2026 година ще се проведе 23-ото издание на Световното първенство по футбол. За първи път в историята на турнира три страни ще бъдат домакин на надпреварата - САЩ, Мексико и Канада. До момента общо 471 футболисти са имали честта да спечелят най-ценното отборно отличие и да се нарекат световен шампион. Сред тях са легенди от ранга на Пеле, Марадона, Бекенбауер. Всички те ще останат в историята със своя триумф на международната сцена.

Има обаче един футболист, който стана световен шампион, но ще бъде запомнен не със своите успехи, а с грозната провокация срещу един от най-великите играчи в историята на спорта. Неговото име е Марко Матераци.

Италия и Франция се бореха за световната титла

През лятото на 2006 година Германия бе домакин на Световното първенство по футбол. Това бе едва вторият път, в който страната получава правото да организира турнира и всички се бяха постарали надпреварата да бъде запомняща се. И това се случи. Повече от 3,3 милиона души изпълниха стадионите в Берлин, Мюнхен, Щутгарт и т.н. Мачовете пък бяха повече от интригуващи. За това говори и фактът, че в 64-те двубоя на турнира бяха отбелязани общо 147 гола или средно по 2,3 на мач.

За съжаление на домакините Бундестимът не успя да стигне до финала и трябваше да се задоволи с бронзовите медали. В спора за трофея пък се изправиха отборите на Франция и Италия. Двата състава се представиха на много високо ниво по време на целия турнир и логично достигнаха до битката за отличието. В тима на Италия личаха имената на Джанлуиджи Буфон, Фабио Канаваро, Франческо Тоти, Андреа Пирло и Алесандро Дел Пиеро. Франция пък бе предвождана от Зинедин Зидан, Тиери Анри, Франк Рибери, Патрик Виера и Клод Макелеле.

Зидан удари Матераци с глава

Двубоят започна отлично за символичните гости от Франция, които поведоха още в 7-ата минута след спорна дузпа, дадена за нарушение на Марко Матераци срещу Флоран Малуда. Зад топката застана Зинедин Зидан, който с много ефектно изпълнение тип „Паненка“ матира Джиджи Буфон. Отговорът на Италия не закъсня и в 19-ата минута именно Матераци успя да изравни след отлично подаване на Пирло от корнер.

До края на редовното време повече голове не паднаха и двата тима трябваше да играят продължения. По време на второто продължение обаче феновете по света станаха свидетели на огромен скандал, който все още буди доста въпросителни. В 108-ата минута голямата звезда и капитан на Франция Зинедин Зидан бе изгонен с директен червен картон. Зизу бе пратен под душовете, след като удари с глава в гърдите Марко Матераци. Изгонването на плеймейкъра оказа нужното напрежение върху „петлите“ и в крайна сметка те отстъпиха пред Италия с 5:3 след изпълнение на дузпи.

Най-дискутираната тема в света на футбола

След мача червеният картон на Зидан бе най-дискутираната тема в света на футбола. На всички бе ясно, че Зизу е бил провокиран от Матераци, но никой нямаше представа какво точно е казал италианецът, за да вбеси своя опонент. В някои от световните медии се появиха информации, че защитникът на Интер е нарекъл французина: „Син на терористка к..ва“. Самият Зидан отказа да влиза в полемики, но обясни, че Матераци на няколко пъти го е псувал и е обиждал грубо майка му.

Матераци също даде своята гледна точка за инцидента като заяви, че Зидан се е държал много арогантно по време на целия мач. Защитникът бе категоричен, че не е обиждал майката на Зизу, която в онзи момент има здравословни проблеми. „Не съм говорил за майка му. Загубих своята майка, когато бях на 15 години, и дори сега, когато говоря за нея, съм много емоционален. Затова и не бих си позволил подобно нещо“, сподели Марко Матераци в едно свое интервю.

Какво точно е казал Матераци на Зидан?

Една година след инцидента стана ясно какво точно е казал Матераци на Зизу. Оказа се, че защитникът наистина е обиждал човек от семейството на Зидан, но не майка му, а сестра му. По време на мача бранителят доста често дърпаше халфа за фланелката и затова французинът му е казал: „Ако искаш фланелката, ще ти я дам след края на мача“. Матераци пък отвърнал: „Предпочитам тази к..ва сестра ти“. Тогава италианецът призна, че дори не е знаел, че Зизу има сестра, но провокацията му е дала резултат и „скуадрата“ е триумфирала със световната титла.

Марко Матераци

Марко Матераци сложи край на кариерата си през 2016-та. Той се оттегли като световен шампион с Италия, петкратен шампион на Серия А с Интер, четирикратен носител на Купата на страната, носител на Шампионска лига и Световното клубно първенство. Въпреки своите успехи той ще остане в спомените на феновете с онзи скандал на Мондиала в Германия и грозната си провокация към един от най-великите футболисти в историята.

А Зидан? Мисля, че всички знаем какво постигна Зизу по време на своята впечатляваща кариера, както като играч, така и като треньор.

Автор: Бойко Димитров

