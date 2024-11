"Шансовете на Манчестър Сити за титла ще приключат при загуба от Ливърпул следващия уикенд"

Ако Манчестър Сити загуби от Ливърпул през следващия уикенд, то шансовете на "гражданите" за титла ще бъдат тотално изгубени. Това смята легендата на Манчестър Юнайтед и анализатор на Sky Sports Рой Кийн. В момента разликата между водача Ливърпул и втория в подреждането Сити е 8 точки, а ако "червените" победят опонента си в следващия кръг, разликата ще стане 11 пункта.

"Това са цели осем точки разлика. Не мога да повярвам! Ливърпул е отличен през този сезон и има всички шансове да спечели титлата. Ако продължават да играят така, ако получат обичайната подкрепа от феновете и ако бият Сити следващия кръг, това ще бъде голямата крачка", каза Рой Кийн за Sky Sports.

"За Сити всичко ще приключи, ако през следващия уикенд загубят срещу Ливърпул. Това е голям тест за тях, предвид очакванията към отбора. Може ли Сити да обърне хода на сезона именно срещу Ливърпул?", попита Кийн. Голямото дерби на Висшата лига е на 1 декември от 18:00 часа българско време, като ще се идиграе на "Анфийлд".

Самият Пеп Гуардиола бе попитан за голямата разлика до Ливърпул и това дали загуба на "Анфийлд" ще бъде "твърде много" за неговия тим да навакса. Специалистът се съгласи, че е така, но отказа да се наеме с прогноза дали това ще означава край на битката за титлата във Висшата лига след едва 13 кръга.

ОЩЕ: Арне Слот с изключително постижение във Висшата лига, и то в дебютния си сезон

Pep has his say on the gap to Liverpool if Manchester City lose against Arne Slot's side next week 👀 pic.twitter.com/Yla0RFYb04