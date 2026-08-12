Холивудската приказка в Англия отново чупи рекорди: Пазарува от Висшата лига

Клубът от второто ниво на английския футбол Рексъм, който е собственост на холивудските актьори Райън Рейнолдс и Роб Макълхени, обяви привличането на вратар от Висшата лига - Антъни Патерсън от Съндърланд, който се превръща в най-скъпия трансфер за уелския клуб. 26-годишният английски страж, който е третото лятно попълнение за Рексъм, е подписал договор за четири години, а трансферът му е струвал 8 милиона паунда.

"Искам да играя във Висшата лига с Рексъм"

Така той е с 500 хиляди повече от предишната най-скъпа покупка на тима - Нейтън Броудхед, през миналия август. "Искам да играя във Висшата лига с Рексъм и мисля, че всичко е подредено и готово, за да може клубът да постигне това", заяви Патерсън, цитиран от агенция "Ройтерс". Антъни Патерсън е юноша на Съндърланд и има 169 мача за отбора от североизточна Англия. След достигането до Висшата лига през миналия сезон той беше заменен от нидерландеца Робин Руфс, който бързо се превърна в първи избор под рамката на вратата за мениджъра Режис льо Бри.

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Рексъм ще се бори за промоция във Висшата лига

"Драконите" за втори пореден сезон ще се стремят да постигнат промоция във Висшата лига, след като през последните четири години се изкачиха от петата дивизия до Чемпиъншип. През миналата кампания тимът, собственост на холивудските актьори Райън Рейнолдс и Роб Макелхени, бе близо до класиране за плейофите, но остана на седмото място.

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