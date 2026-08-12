Бившият селекционер на Белгия и Португалия поема Нидерландия

Испанският треньор Роберто Мартинес в момента преговаря за поста на селекционер на националния отбор на Нидерландия по футбол, пише местният вестник "De Telegraaf". Според изданието текат последни преговори със специалиста за овакантения пост след Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Роналд Куман бе последният селекционер на "лалетата", но той напусна още след преждевременното отпадане на отбора от Мароко на 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Роберто Мартинес е фаворит за Нидерландия

След това няколко холандския специалисти отказаха позицията, като последен бе Арне Слот, който заяви, че предпочита да поеме клубен отбор на този етап. Ако Роберто Мартинес постигне съгласие с федерацията, то той ще стане първият чужденец, който води тима на Нидерландия след австриеца Ернст Хапел през 1978 година. За последно Мартинес бе начело на тима на Португалия на Мондиал 2026, а преди това бе селекционер и на Белгия. Испанецът е бил още треньор на английските Евертън и Уигън в треньорската си кариера.

Още: Реал Мадрид отнесе тежко кроше: „Футболист №1“ на Мондиал'26 избра Барселона пред „кралете“

Мартинес не спечели нищо с Белгия и Португалия

Роберто Мартинес се пренасочи към националните отбори през 2016 г., когато пое Белгия малко след края на Европейското първенство във Франция. Той води "червените дяволи" на три големи първенства - Мондиал 2018, Евро 2020 и Мондиал 2022. Най-големият му успех беше 1/2-финала на Световното първенство в Русия, загубен с 0:1 от Франция. Начело на Португалия Мартинес стигна 1/4-финал на Евро 2024, което загуби на дузпи от Франция и 1/16-финал на Мондиал 2026, който загуби от световния шампион Испания.

Още: Световен шампион с Испания каза „Да“ на ПСЖ