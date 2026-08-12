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ЦСКА 1948 демонстрира завидна класа след отпадането си от Европа (СНИМКА)

12 август 2026, 21:30 часа 571 прочитания 0 коментара

Българският вицешампион ЦСКА 1948 приключи участието си в евротурнирите на крачка от голямата мечта. "Червените" се изправиха срещу гръцкия гранд Панатинайкос в третия кръг от предварителната фаза на Лигата на конференциите. След като първият мач завърши наравно 1:1 в Гърция, всичко трябваше да се реши на Националния стадион "Васил Левски" в София. Тимът от Бистрица се представи много достойно, като стигна до продължения с късен гол на Лаша Двали, преди ПАО да спечели реванша с 2:1след вратарска грешка.

ЦСКА 1948 с невероятен жест към Панатинайкос

След отпадането си от третата по сила европейска надпревара "червените" демонстрираха огромна класа. От ЦСКА 1948 излязоха с публикация в социалните си мрежи, в която показаха уважението си към съперника. В нея те пожелаха успех на Панатинайкос и благодариха за здравата битка, която се е получила помежду им в третия кръг на Лигата на конференциите.

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Ето какво написаха от ЦСКА 1948:

"Благодарим, Панатинайкос! Поздравяваме Панатинайкос за победата и им благодарим за гостоприемството, уважението и коректното отношение по време на двата двубоя. Получи се здрава битка между два отбора, които оставиха всичко на терена. Благодарим за емоциите и за европейските вечери, които споделихме! Успех на Панатинайкос в следващата фаза и до нови срещи! Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και καλή συνέχεια στο Conference League", гласи посланието на ЦСКА 1948 към Панатинайкос. Страхотен жест на клуба от Бистрица.

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Панатинайкос ФК ЦСКА 1948 Лига на конференциите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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