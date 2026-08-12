Емоциите взеха връх: Меси се сбогува с баща си с трогателно послание!

Нападателят на Интер Маями и Аржентина Лионел Меси написа трогателни слова в социалните мрежи след смъртта на баща си Хорхе. Меси-старши си отиде от този свят в петък в 22:00 часа местно време в болница в Росарио. Той бе на 68 години. Погребението се проведе в тесен семеен кръг на 9 август.

Изповедтта на Лео Меси

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi on IG:



Dad, I still can’t believe you’re gone. I can’t take it in, or rather, I don’t want to. It’s so hard for me to imagine that I’m never going to see you again, that we’re never going to talk again. I know you were suffering and that this is for the… pic.twitter.com/4yNm9QPIrJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 12, 2026

„Татко, все още не мога да повярвам, че те няма. Не мога да го разбера, или по-скоро не искам да го разбера. Толкова ми е трудно да си представя, че никога повече няма да те видя, никога повече няма да говоря с теб. Знам, че страдаше и това е най-доброто за теб, но си тръгна твърде рано. Имахме толкова много неща, на които да се радваме заедно“.

„Толкова много ме молеше да играя на последното Световно първенство и няколко дни преди началото му се разболя сериозно. Това беше първият турнир, на който не беше там. Но мама непрекъснато ми казваше, че ще се оправиш и ще можеш да дойдеш. Казах ти, че ще стигнем до финала, за да можеш да го направиш“.

„След всеки мач чаках съобщението ти и наистина ми липсваше. Тогава осъзнах, че ситуацията е наистина сериозна. Но въпреки всичко, непрекъснато мислех да стигна колкото е възможно по-далеч, да ти дам времето и възможността да видиш поне един мач. Стигнахме до финала, но ти все още не можа да го направиш. Исках да го спечеля, да...Да ти донеса победа и да ти покажа още един трофей. Но не можех – краката ми вече не ме слушаха. Този път се опитах да се противопоставя на физическото си състояние, но не се получи. Никога повече не се чувствах нормално“.

„Когато пристигнах, ти си помисли, че сме загубили финала с дузпи. Никога не успяхме да поговорим за всичко, което се случи. Не можа да се насладиш на нищо. Не станахме шампиони, но дори не можеш да си представиш колко много се наслаждавахме на всеки мач. И отново беше прав: трябваше да бъда там и да играя“.

„Казвам ти това, защото това е единственото нещо, за което така и не успяхме да говорим. Ти вече знаеш всичко останало. Говорихме си всеки ден и се виждахме, когато графикът ми позволяваше. Не знам какво ще правя без теб; не знам как да продължа напред. Прекарах целия си живот просто играейки футбол, а сега имам толкова много съмнения дали изобщо ще мога да продължа да го правя още дълго. Ти беше до мен от самото начало и беше само малко преди края. Защо? Не издържа още малко, за да можем да завършим това пътуване заедно?“.

„Знам, че щастието ти беше да виждаш семейството си да се справя добре: жена ти, децата ти и особено – само за да не знаят всички останали – как ме гледаш как играя. Така беше, откакто бях дете. Караше ме на всичките ми тренировки, едва имаше време да се прибереш от работа. Майка ми ме караше на много от тренировките ми, защото ти беше на работа. И, разбира се, никога не пропускаше мачовете ми. Как се тревожеше за мен, когато играех, и как се радваше, въпреки че не ме глезеше с комплименти“.

„Ти беше моят баща, моят приятел и моят агент. Във всеки един момент винаги беше точно такъв, какъвто трябваше да бъдеш, и никога не грешеше. Въпреки някои упреци и спорове, в крайна сметка винаги беше прав. Всичко завършваше точно както ти казваше. Много ще ми липсваш, но винаги ще бъдеш до мен. Особено в начина, по който отглеждам децата си, защото ги уча и отглеждам по същия начин, по който ти отгледа мен. Почивай в мир и бди над нас. Отгоре, точно както ти направи тук. Благодаря ти за всичко. Обичам те, татко“, написа Меси в социалните мрежи.

По време на Световното първенство през 2026 г. медиите съобщиха за тежкото заболяване на бащата на Меси. В нощта на 17 юли националният отбор на Аржентина победи Алжир (3:0) в първия мач от груповата фаза. Меси отбеляза хеттрик. След мача той призна, че не е могъл да сдържи сълзите си след първия гол, тъй като е преживял няколко трудни дни. Няколко дни по-късно семейството на футболиста обяви, че Хорхе Меси е под медицинско наблюдение.

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