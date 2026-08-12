Най-важните новини за деня: 12 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 август 2026 г.

АРЕСТИ ЗАРАДИ ПРЕБИТИ ЧУЖДЕНЦИ В ПЛОВДИВ: ЕДИН ОТ ЗАДЪРЖАНИТЕ Е ЗАМЕСЕН В УБИЙСТВОТО НА ГЕОРГИ КУЗЕВ

Двама младежи са задържани за побой над двама непалци в Пловдив, съобщиха от прокуратурата в града. От там разкриха, че едното момче е на 18 години и е присъствало на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Другият задържан е непълнолетен. „Побоят над чуждите граждани е бил абсолютно безпричинен“, казаха още от прокуратурата.

"ТЕЗИ БЕЗПРОСВЕТНИ НАСИЛНИЦИ С ФАШИСТКИ СИМВОЛИ СА ВАШИ КРЕАТУРИ": РАДЕВ ПРИПИСА УБИЙЦИТЕ В ПЛОВДИВ НА ОПОЗИЦИЯТА

"Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството в Пловдив. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото." Това обяви преди началото на заседанието на правителството в сряда премиерът Румен Радев по повод жестокото убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив.

ДЕСНИЦАТА СЕ ОПИТА ДА ПОГРЕБЕ АНТИФАШИСТКАТА БОРБА У НАС: АЛЕКСАНДЪР СИМОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Търсенето на отговорност е много дълъг процес и аз смятам, че точно сега никой няма да приеме всички възможни обяснения. Защото под тежестта на кошмарната сцена, в момента много хора са готови да извадят всякакви изводи. Хора, които до онзи ден твърдяха, че не е имало фашизъм в България, в един момент откриха, че има неонацистки проявления.

СХЕМА КАТО С АМ "ХЕМУС" - ПЛАТЕНО Е, НО НИЩО НЕ Е ГОТОВО: МВР СЕЗИРА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ МИЛИОНИ

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин, уточняват от пресцентъра на МВР.

ЗАДАВА СЕ БЕЗВОДИЕ В РЕДИЦА ГРАДОВЕ НА ЕСЕН И ПАК ЩЕ ИМА "КОМАНДИРОВАНИ МИНИСТРИ": АНАЛИЗ НА БОРИСЛАВ САНДОВ (ВИДЕО)

"Тази година по-малко говорим за безводия, защото през миналите години основният проблем, който водеше до безводието, освен инфраструктурата и другите чисто човешки дейности, беше това, че голяма част от водоизточниците за по-малки населени места са повърхностни и те бяха пряко свързани с нивото на валежите и снеготопенето. Сега нямаме още толкова голям проблем, но имайте предвид, че ние вече сме в сухата част на годината - имаме вече две седмици поне на засушаване, то ще продължи, така че през есента очаквам проблемът с безводието отново да е на дневен ред и то е много сериозен. Като се имат предвид и средносрочните прогнози, които са и на глобално ниво, и на регионално ниво, то е възможно и в началото на зимния сезон дори ние да имаме проблем с безводието." Тази прогноза в Студио Actualno направи бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. По думите му се задава и икономическа криза, заради критично ниските нива на река Дунав.

ЗАПЛАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: КАРТИНА ДОКЪДЕ СТИГНАХА С ЕВРОТО

Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1 444 евро през второто тримесечие на 2026 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Тя се е увеличила с 9,8% спрямо същия период на миналата година. По-месеци средната брутна заплата е била 1 476 евро през април, 1 434 евро през май и 1 421 евро през юни. Средната заплата е нараснала с 2,6% спрямо първото тримесечие на годината.

СЛОЖЕН ЕЗИК ЗА ВЕРСИИТЕ ЗАЩО ОРЪЖЕЕН СКЛАД НА "ЕМКО" В БЕЛИЦА СЕ ВЗРИВИ

Работното досъдебно производство за взрива в склада на военния завод "ЕМКО" е палеж, в следствие на което са възникнали взривове, които са застрашили живота на работниците. Налице е и унищожаваме на имущество в особено големи размери. Все още не е извършен оглед на мястото. Възложил съм разследването на екип от следователи, които имат опит в такива случаи. Това съобщи окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков.

БЪЛГАРИЯ НЕ Е ГОТОВА ДА ЗАЩИТИ НЕБЕТО СИ, ПРЕД ВЛАСТТА ИМА ОГРОМНИ ПРОБЛЕМИ: БИВШ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА КАЗА ПАЗИ ЛИ НИ НАТО ОТ ДРОНОВЕ

Върху управляващите се стоварва един голям проблем – България не е готова да защитава въздушното си пространство. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев пред bTV. Още: Взривът във военния завод "ЕМКО": Огънят тръгнал от барутните заряди, разследват всички версии

ИЗМИСЛИЦИ ЗА ДРОНА В КАРДАМ И ПАРИТЕ, КОИТО СМЕ ДАЛИ ТАКИВА НЕЩА ДА НЕ СЕ СЛУЧВАТ: ГОВОРЯТ ЕКСПЕРТИ

"Няма какво да се заблужаваме – дроновете са новата заплаха". "Няма какво да се заблужаваме, че някой ще ни защитава и пази. Това е нещо, което е наистина сложно – не е възможно да се осигури на 100% сигурност". Думите са на двама български експерти по дронове – инж. Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете, и проф. Димо Зафиров. Професорът специално каза, че не може с антидрон системи да се защитават абсолютно всички, трябва да има и други подходи.

ПАРИТЕ ЗА ОРЪЖИЯ В УКРАЙНА: НЕПОКРИТИ АВАНСИ, НО ПОХВАЛА ОТ САЩ ЗА ФИНАНСИТЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Украйна потвърди, че в началото на 2026 година основният му орган за обществени поръчки е натрупал над 1 млрд. долара авансови плащания за военна техника, боеприпаси и доставки, които не са достигнали до фронтовите части по график. Към 1 януари 2026 г. Украинската агенция за обществени поръчки в областта на отбраната (AOZ) е регистрирала 45,8 милиарда гривни (1,07 милиарда долара) просрочени вземания. Сумата представлява военни договори, по които са били изплатени държавни средства, но съответните доставки или документи са останали неизпълнени, съобщават турският информационен проект Clash Report и "Украинская правда".

УКРАЙНА ПРЕНЕСЕ ВОЙНАТА В РУСИЯ - ВЪПРОСЪТ Е КАКВА Е ЕФЕКТИВНОСТТА НА УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ И РАКЕТИ

През последните месеци Украйна засили кампанията си от удари с голям обсег на територията на Русия и в окупираните територии, с цел обикновените руснаци да почувстват последиците от войната, която диктаторът Владимир Путин започна през февруари 2022 г. Според Associated Press обаче все още не е ясно дали тези усилия ще дадат резултат, тъй като според оценки на анализатори по-малко от 10% от украинските ракети и дронове са в състояние в момента да пробият руската отбрана. Факт е обаче, че през последните месеци почти всяка нощ руското военно министерство докладава за стотици свалени украински далекобойни дронове - а 10% означава, че десетки преминават през руската ПВО и нанасят удари.

POLITICO: ЗЕЛЕНСКИ С ГАФ НА БАЛКАНИТЕ - ЗАЩО ВУЧИЧ Е ТОЛКОВА ВАЖЕН ЗА УКРАЙНА (ВИДЕО)

Посещението на Володимир Зеленски в Сърбия през уикенда предизвика отзвук на Балканите дълго след като украинският президент се завърна в Киев, пише Politico. Зеленски посети за първи път сръбския президент Александър Вучич, който отказа да се присъедини към режима на санкции на ЕС срещу Русия и поддържа уютни отношения с Кремъл. След това той се намеси в най-оспорвания регионален спор, като заяви, че Украйна ще продължи да не признава независимостта на Косово, бивша провинция на Сърбия.

ГЕРМАНИЯ МИСЛИ ДА АТАКУВА РУСИЯ, ЗА ДА Я СПРЕ, КОГАТО ТЯ СЕ ГОТВИ ДА ИЗСТРЕЛВА ДРОНОВЕ

Случаят, в който дрон с експлозиви приближи украински самолет на летището в Лайпциг, включи "червена лампа" в Германия. С цел по-сериозна защита, в парламента вече има предложение на германските служби за сигурност да им се предоставят правомощия да провеждат превантивни кибератаки срещу руски производители на дронове. Автор на идеята е депутатът Марк Хенрихман, председател на парламентарната комисия за контрол към Бундестага от Християндемократическия съюз (ХДС).