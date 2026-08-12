Омразата към Инфантино не е нищо ново! Той вбеси целия свят в един от най-тежките моменти за футбола

Спокойно може да се твърди, че Джани Инфантино е един от най-мразените хора в целия футболен свят в момента. В крайна сметка той завинаги ще остане в историята като президентът на ФИФА, който се опита да продаде Световното първенство на външни инвеститори. Швейцарецът планираше да извлече печалба от 20 милиарда долара. Идеята му предизвика война в спортния свят и беше отхвърлена, което предизвика провала ѝ. Мнозина останаха шокирани от действията на Инфантино, но всъщност това не бе първият път, в който той си навлече гнева на футболната общност.

Джани Инфантино вбеси футболния свят на погребението на Пеле

В края на 2022 година спортният свят скърбеше за загубата на един истински великан. Легендата на Бразилия Пеле току-що беше починал на 82-годишна възраст. Няколко дни по-късно президентът на ФИФА Инфантино беше сред присъстващите на погребението му. Поведението му до отворения ковчег на Пеле обаче беше сериозно критикувано. Швейцарският футболен функционер беше забелязан да си прави снимка до тялото на легендата, докато то лежеше в стадиона на бившия му клуб Сантос, преди да бъде погребан. Инфантино си направи селфи заедно с някои от бившите съотборници на Пеле, сред които и Лима. Когато новината за действията му се разпространи, последва сериозно възмущение. Светът определи поведението му като позорно, ужасно и отвратително.

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Gianni Infantino es duramente criticado por tomarse selfie durante funeral de Peléhttps://t.co/bL1Qn6fV4D pic.twitter.com/LpWaxjmiKg — MedioTiempo (@mediotiempo) January 4, 2023

*на снимката е изрязано тялото на покойния Пеле

Инфантино защити действията си в изявление

До днес отговорът на Инфантино, който включва селфита, направени в деня, остава публикуван в профила му в социалните мрежи. Той не се извини изрично за действията си, а по-скоро обясни колко разтревожен е бил от критиките по негов адрес. Пълният текст на изявлението му гласи: "Току-що се прибрах от пътуването си до Бразилия, където имах честта да присъствам в прекрасната церемония в чест на Пеле. Разтревожен съм, след като разбрах, че явно съм критикуван от някои хора за това, че съм си направил селфи и съм снимал по време на вчерашната церемония. Бих искал да поясня, че за мен беше чест и удоволствие, че съотборниците и членовете на семейството на великия Пеле ме помолиха да си направим няколко снимки заедно. И, разбира се, веднага се съгласих.

Що се отнася до селфито, съотборниците на Пеле поискаха да си направим селфи всички заедно, но не знаеха как да го направят. Затова, за да бъда полезен, взех телефона на един от тях и направих снимката на всички ни вместо него. Ако това, че съм помогнал на съотборник на Пеле, предизвиква критики, с удоволствие ще ги поема и ще продължа да помагам, където мога, на онези, които са допринесли за написването на легендарни страници във футбола."

В типичния си стил Инфантино след това премина в атака, като заяви, че онези, които са критикували поведението му, трябва да признаят, че са сгрешили и да се извинят. Подобно на тогавашния случай, сега той също остана разтревожен от реакцията на футболния свят, предизвикана от новия му план. Той се оправда, че не цели да посяга на "красивата игра" и че нищо не е окончателно, но това по никакъв начин не сложи край на вълната от критики, насочени към него. Голяма част от федерациите са против Инфантино и оттеглят подкрепата си за президентските избори през 2027 година.

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