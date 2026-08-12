Реал Мадрид набеляза нов световен шампион, след като изпусна Родри

Новият треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо явно се нуждае от още един дефанзивен полузащитник, за да бъде готов за началото на сезона. "Кралете" трябваше да вземат Родри, но испанецът отказа трансфер на "Сантиаго Бернабеу", като предпочете да заиграе за Барселона. Според "Мирър", от Реал Мадрид вече са набелязали новата си цел - халфът на Арсенал Мартин Зубименди. Той също стана световен шампион с Испания, въпреки че ролята му в състава не може да се сравнява с тази на Родри.

Мартин Зубименди беше титуляр в Арсенал

Мартин Зубименди е юноша на Реал Сосиедад, като до лятото на 2025 г. игра за клуба. Именно тогава той премина в Арсенал срещу 70 милиона евро. Тогава към него имаше интерес и от страна на Реал Мадрид, но испанецът избра да играе за "топчиите". За единия си сезон на "Емирейтс", Зубименди записа 57 мача във всички турнири за Арсенал, вкара 6 гола и даде 3 асистенции. Той спечели Висшата лига и игра финал на Шампионска лига, загубен на дузпи от ПСЖ.

Още: Холивудската приказка в Англия отново чупи рекорди: Пазарува от Висшата лига

Арсенал няма намерение да се разделя със Зубименди

Въпреки основната роля на Мартин Зубименди в състава на Арсенал през миналия сезон, той може и да сяда по-често на пейката през настоящата кампания. "Артилеристите" купиха Бруно Гимараеш от Нюкасъл за 75 милиона паунда и най-вероятно той ще бъде титуляр, редом до Деклан Райс. Отделно, договорът на Зубименди с Арсенал е до 2030 г. и Микел Артета със сигурност не би искал да се раздели с него. Но все пак, ако получат подходяща оферта, от Арсенал биха премислили трансфера. Според информациите, "топчиите" ще искат около 90 милиона евро за правата на Мартин Зубименди.

Още: Роден гранд обяви нов футболист от Западна Европа