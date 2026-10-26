Vivacom представи решения за AI трансформация в бизнеса

Как компаниите да вземат правилните решения още в началото на своята стратегия за въвеждане на AI – това беше темата на специалното събитие AI Transformation Summit. Във фокуса на форума, насочен към корпоративните клиенти на Vivacom, бяха практическите аспекти на внедряването на AI в бизнеса, включително през призмата на киберсигурността, както и на съответствието с националните и европейските регулации.

„Изкуственият интелект не се изчерпва с инструментите, които използваме ежедневно на телефоните си, нито с персоналните асистенти или с разширеното търсене в Google. Възможностите му са безгранични. Нашата работа започва с обследване на дигиталната инфраструктура и среда на клиента, за да установим степента на дигиталната му зрялост и готовността му за внедряване на изкуствен интелект. На тази основа определяме конкретните и измерими ползи, които технологията може да донесе за конкретния бизнес“, каза Никола Гечев, директор „Корпоративни продажби“ във Vivacom.

Петя Григорова, старши мениджър Корпоративни продажби в компанията, отбеляза, че клиентите вече не виждат Vivacom само като телекомуникационен доставчик, а като технологичен интегратор. AI решенията са част от цялостното ИКТ портфолио на компанията, което включва и управление на данни, бизнес процеси, киберсигурност и интелигентни услуги за бизнеса и обществото.

„За екипа от специалисти на Vivacom AI трансформацията, освен технологична, е и свързана с начина на мислене на хората, какво вътре в компанията, така и при бизнесите, на които предлагаме тези решения. Реферирайки към анализа от 2025 на McKinsey, 80% от B2B клиентите на Телекомите очакват и разчитат телеком доставчикът им да работи с портфолио извън стандартните телко услуги и да покрива сериозен набор от решения - технологични, консултантски и интеграторски. И тук е ролята на професионалистите от екипа на Vivacom, които помагат на всяка организация да намери правилния път към използването на новите технологии. Предизвикателство са обучението и мотивацията на хората, които работят с тези технологии, така че да ги използват по най-разумния, ефективен и сигурен начин”, каза Григорова.

В началото на процеса Vivacom извършва структуриран одит и анализ, който оценява организацията, процесите, данните и потенциала за използване на AI. Това е принципът, който компанията следва в изграждането на всяка дигитална инфраструктура.

Част от услугите Vivacom предлага със собствен ресурс, технологии, специалисти и ноухау, а други – заедно със свои доверени партньори. Такъв е една отводещите софтуерни компании в AI сектора – Wiser Technology, който бе и съорганизатор на събитието. Антон Гавраилов и Антония Великова представиха решенията на компанията, с които добавят стойност и спестяват време на клиентите, при максимална защита и контрол на данните и съответствие с европейския регламент EU AI Act.

Гост-лектор на събитието беше Атанас Райков - бизнес лидер, предприемач и стратегически съветник, с 10-годишна професионална история във Vivacom. Той сподели мнение и опит по темата „AI 2026: Състояние на индустрията и AI стратегия за по-успешен бизнес в България“. Райков подчерта, че технологията става все по-способна, по-евтина и по-надеждна, независимо от пазарните колебания. Но въпреки широкото ѝ разпространение, малко компании успяват да превърнат внедряването на AI в реален финансов резултат. Според него успехът идва от преосмисляне на бизнес процесите, измерване на ефекта върху печалбата и запазване на човешкия контрол.

A ролята на професионалистите от екипа на Vivacom e да помогнат на всеки клиент да намери правилния път към използването на новите технологии.