"Щях да получа 4 червени картона": Ибрахимович нямаше да издържи на парагвайските провокации срещу Мбапе

Франция продължава похода си към световната титла на Мондиал 2026 след изключително напрегната победа с 1:0 над Парагвай. Отборът на Дидие Дешан се класира за 1/4-финалите благодарение на дузпа на Килиан Мбапе в 70-ата минута във Филаделфия. Двубоят бе много напрегнат заради провокативното поведение на играчите на южноамериканския тим. Те многократно направиха ненужни, умишлени нарушения и се нахвърляха върху френските играчи, особено върху Мбапе. Най-грозният момент в срещата беше, когато един от футболистите на Парагвай започна да утъпква бялата точка, преди "петлите" да изпълнят напълно заслужения си наказателен удар.

Тактиката на Парагвай за малко да проработи срещу Франция

Реакцията на Франция към тази провокация обаче остана до голяма степен хладнокръвна, а Мбапе просто избухна в смях през добавеното време на второто полувреме, когато към него се приближиха няколко защитници на Парагвай. Селекционерът Дидие Дешан заяви, че е дал указание на двамата си защитници да отидат и да застанат около звездата на Реал Мадрид в края, за да се избегнат по-нататъшни сблъсъци. Освен физическата игра обаче Парагвай, може би както можеше да се очаква, не представляваше сериозна заплаха пред вратата, като отбеляза общо едва пет удара през мача.

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Ибрахимович нямаше да издържи на парагвайските провокации

Тактиката на Парагвай предизвика вълна от недоволство сред футболния свят, а легендарният Златан Ибрахимович не пропусна да коментира ситуацията. В интервю за FOX Sports шведската легенда разказа какво би направил с играчите на Парагвай, ако беше на терена, и анализира как френските футболисти се справиха с това: "Това беше различно предизвикателство за Франция. Ставаше въпрос по-скоро да не се поддават на провокациите, да запазят самообладание, да останат спокойни, да не губят равновесие. Аз щях да получа четири червени картона в този мач! И може би щях да изпратя някого в... но да, такова е положението. Обичам да играя истинската игра. Не ми харесва, когато някой се опитва да ме провокира. Но това е част от играта, а в същото време не е част от играта."

"Ние също знаем как да играем грубо"

Мбапе се яви на пресконференция веднага след финалния сигнал във Филаделфия и сподели колко е горд от начина, по който Франция се справи с предизвикателствата, пред които бе изправена през тези 98 минути: "Страхотно е как се разви мачът и как играхме. Показахме, че не сме просто отбор, който може да играе само атакуващ футбол. Ако трябваше да играем мръсно, можем да играем мръсно. Това не ни притеснява. Ние също знаем как да играем грубо. Днес го направихме, спечелихме и дори в този аспект бяхме по-добри от тях." За "петлите" предстои сблъсък срещу Мароко в 1/4-финалите, след като една от двете африкански държави, останали в турнира, победи домакините от Канада с 3:0 по-рано в събота.

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