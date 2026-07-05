Планетата, на която денят е по-дълъг от една година на нея - учените не могат да обяснят какво се случва там

Характеристиките на тази необичайна планета тип „горещ Юпитер“ не отговарят на очакванията на астрономите. Една година на тази планета трае ден и половина. Учените не могат да си обяснят какво се случва там.

Планетата, която изумява учените

„Горещите Юпитери“ са едни от най-екстремните планети във Вселената. Те са горещи газови гиганти, подобни на Юпитер или Сатурн, които са разположени много близо до своите звезди. Ново проучване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, променя начина, по който мислим за тези странни светове, пише Space.

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Разположена на 696 светлинни години разстояние, CoRoT-2 b е 3,5 пъти по-голяма от масата на Юпитер и 1,5 пъти по-голяма от размера на най-голямата планета в Слънчевата система. CoRoT-2 b е толкова близо до звездата си, че прави пълно завъртане само за 41 земни часа.

Астрономите са установили, че за разлика от повечето „горещи юпитери“, които винаги са обърнати с едната страна към звездата си, подобно на Луната към Земята, планетата CoRoT-2 b няма такава фиксация на позицията. Това е голяма изненада за астрономите, която поставя под въпрос всички предположения за тези екстремни светове. Учените отбелязват, че в този случай универсалният модел за „горещи юпитери“ не работи. И все още е трудно да се обясни защо.

Важно е да се отбележи, че скалистите планети, които винаги са обърнати към звездата си с една и съща страна, имат гореща и студена страна. „Горещите юпитери“ нямат студена страна поради движението на атмосферата. Но тези планети имат така наречените „горещи точки“, които леко се изместват в посока на въртенето си около оста си и движението около звездата. В CoRoT 2b обаче „горещите точки“ се изместват в обратна посока. Учените все още не знаят каква е причината за тази аномалия.

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Проучването показва, че един ден на планетата CoRoT-2b трае само 3 земни дни, което е 2 пъти по-дълго от една година на нея. Вероятно изключително бавното въртене на планетата около оста си, което е по-бавно от въртенето ѝ около звездата, е изиграло роля в аномалните характеристики на CoRoT-2b.

Астрономите ще продължат да наблюдават тази много странна планета, което променя представата за „горещите Юпитери“. В нашата галактика има много такива планети и затова те представляват особен интерес за астрономите. В Слънчевата система просто няма такива планети и никой не знае защо.

Междувременно астрономи, използващи космическия телескоп „Джеймс Уеб“, са получили нови данни за една от най-екстремните известни екзопланети, WASP-121b, на която валят сапфир и рубини. Според Space.com, този далечен газов гигант е подложен на изключително високи температури, ураганни ветрове и дъждове от метали и ценни минерали.

WASP-121b принадлежи към клас от така наречените „ултрагорещи Юпитери“. Планетата обикаля около звездата си на толкова близко разстояние, че една година там трае само 30,5 часа. Според авторите на изследването гравитационното привличане на звездата е толкова силно, че планетата е загубила типичната си сферична форма и е станала по-скоро като американска футболна топка.

На дневната страна на WASP-121b температурите достигат нива, достатъчни за изпаряване на метали. Това може да доведе до валежи от желязо, рубини и сапфири на по-хладната нощна страна.

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