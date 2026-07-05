Триумф за България: Хавиер Ибанес превзе професионалния бокс с шампионска титла

Българският национал по бокс Хавиер Ибанес записа първия си сериозен професионален успех, след като триумфира с титлата на WBC Латино в лека категория. На галавечер в Пуерто Плата, Доминиканска република, той победи по точки местния представител Йерми Пералта Хименес след доминиращо представяне в десетрундов двубой, спечелен с единодушно съдийско решение.

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За Ибанес, който вече има и олимпийско отличие - бронз от Игрите в Париж 2024, това бе едва вторият му мач на професионалния ринг. Само преди месец и половина той впечатли с нокаут над Андерсон Лопес в Сан Себастиан, с което бързо даде заявка за сериозно присъствие и сред професионалистите.

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Съперникът му от Доминиканската република разполага с далеч по-голям опит на професионално ниво, но въпреки това претърпя третото си поражение в общо 20 срещи. Ибанес показа, че адаптацията му към професионалния ринг върви успешно и без сериозни трудности.

За българския боксьор това е важна част от подготовката му по пътя към Европейското първенство в София през септември, където се очаква да бъде сред водещите имена. Там той ще се конкурира за място в категория до 55 килограма с другия основен национал – Ясен Радев.

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