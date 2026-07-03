"Съдиите правят всичко възможно Роналдо да спечели Мондиал 2026, а после Меси бил любимец на ФИФА"

Легендата на шведския футбол Златан Ибрахимович предизвика полемика с коментарите си за срещата между Хърватия и Португалия. Двата тима се изправиха един срещу друг в мач от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Двубоят беше изключително вълнуващ, с много непредвидими обрати. Драмата достигна своя връх в 90+13-тата минута, когато изравнителният гол на "ватрените" беше отменен заради засада и португалците се поздравиха с победата и място напред.

Ибрахимович със скандален коментар след Португалия - Хърватия

Отмененият гол на Хърватия се превърна в една от водещите теми за деня, като мнозина не намериха значима причина той да не бъде признат. Стигна се до там, че ФИФА публикува официална позиция по случая. От световната централа потвърдиха, че решението на главния съдия е било правилно, тъй като сензори в топката са показали игра на Игор Матанович, който подава на Марио Пашалич зад португалската защита. Въпреки това Ибрахимович не остана доволен от решението. Той твърдеше, че на Хърватия е бил отнет решаващ гол. Бившият шведски национал дори заяви, че съдиите правят всичко възможно, за да гарантират, че Кристиано Роналдо ще спечели Световното първенство.

Ето какво каза Ибра:

Ибрахимович сподели пред Fox Sports: "Съдиите правят всичко възможно, за да гарантират, че Кристиано Роналдо ще спечели Световното първенство, а всички казват, че Меси е облагодетелстван и любимец на ФИФА. Съдиите и ВАР току-що заличиха един великолепен момент от Световното първенство през 2026 г. Ако съдиите отменят гол в добавеното време, те трябва да намерят неопровержими доказателства. Аз обаче прегледах многократно ситуацията, довела до гола на Хърватия, от различни ъгли, и все още не съм намерил никакви доказателства, които да опровергаят решението. Ако си във ВАР стаята и можеш да увеличаваш изображението, да чертаеш линии върху рамото, петата и т.н., тогава не може да става дума за ситуация, в която голът се отменя поради неяснота. Ако всичко все още не е ясно, най-добре е да се признае голът."

След това бившият нападател похвали играчите на Хърватия и заяви, че са били ограбени. Ибрахимович застана твърдо на позицията си, че съдията и ВАР са сгрешили. След спорната победа над "ватрените" за Кристиано Роналдо и компания предстои сблъсък с европейския шампион Испания на 1/8-финалите. При евентуален успех "мореплавателите" ще срещнат победителя от мача между САЩ и Мексико. На 1/2-финалите дебне Франция.

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