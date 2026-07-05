Уникално! Доминацията на Никола Цолов продължава след двойна победа на "Силвърстоун"

Българският пилот Никола Цолов записа нова престижна победа във Формула 2! Младата ни надежда в моторните спортове триумфира в основното състезание на Гран При на Великобритания. По този начин Българският лъв стъпи на най-високото стъпало от стълбичката на "Силвърстоун" за втори пореден ден. Освен това, Цолов, който ден по-рано си върна лидерството в класирането при пилотите с успеха си в спринта, увеличи аванса си на върха пред втория Габриеле Мини. Второто място в състезанието бе за Рафаел Виягомес, а последната позиция на подиума зае Куш Майни.

Никола Цолов триумфира и в основното състезание на "Силвърстоун"

Габриеле Мини започна състезанието от първа позиция, докато Цолов стартира от трета редица. По пътя към стартовата решетка състезанието на Мартиниус Стеншорн приключи, още преди да е започнало, след като технически проблем го принуди да се оттегли. При изгасването на светлините бавният старт на Рафаел Камара и Алекс Дън доведе до загубата на няколко места и за двамата пилоти. В 6-ата обиколка по-голямата част от пилотите в челната група, каращи с меки гуми, се отбиха в бокса за задължителните си питстопове.

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Докато пилотите навлизаха в ритъм, Рафаел Виягомес, който следваше алтернативна стратегия, излезе начело. В средата на колоната Себастиан Монтоя отбеляза второто отпадане в състезанието, след като колата му претърпя повреда в окачването. Въпреки това, повтаряйки хода, който направи във вчерашното спринт състезание, Цолов изпревари Майни и пое лидерската позиция в състезанието.

В 24-та обиколка Виягомес влезе в бокса и на този етап от състезанието беше на път да завърши на 5-то място. Той обаче успя да се пребори за място на подиума, изкачвайки се до втората позиция и дори бе на път да оспори победата. Но отпред Цолов бе безгрешен и пресече финалната линия, за да запише двойната си победа на "Силвърстоун" след триумфа в съботния спринт. Последният пилот, постигнал двойна победа на една писта в надпревара от Формула 2, бе Зейн Мауони през 2024 година.

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