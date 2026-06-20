Златан Ибрахимович прогнозира неочакван шампион на Световното първенство

Националният отбор на САЩ си осигури място в елиминационната фаза с победата си с 2:0 над Австралия във втория кръг от групите на Мондиал 2026. Ранен автогол на Камерън Бърджис и попадение с глава на Алекс Фрийман гарантираха втора пореден успех за янките. Резултатът бе важен момент за отбора на Маурисио Почетино, който записа две поредни победи на световното първенство за първи път от 1930 година насам. Силният старт засили оптимизма към американците, докато те се подготвят за по-късните етапи на турнира. Легендата Златан Ибрахимович бе сред впечатлените и подкрепи домакините да продължат серията си и дори да се борят за титлата.

Ибрахимович вярва, че домакините ще стигнат до края на Мондиал 2026

В интервю за Fox Sports след мача Ибрахимович похвали представянето на САЩ и призова феновете да вярват в отбора. Бившият шведски национал подчерта също така колко важен е импулсът по време на турнир. Той смята, че янките разполагат с инерцията, увереността и подкрепата на домашната публика, необходими, за да се борят за най-голямата награда във футбола.

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"Ако досега не сте вярвали, ще го повторя: започнете да вярвате", каза шведът. "Цялата страна стои зад тях, а когато имаш такава подкрепа, е трудно да те победят. Срещу Австралия те се представиха добре. Честно казано, Австралия днес не представляваше заплаха. Казах го и преди - каквото и да се е случило преди Световното първенство, няма значение. Важно е какво се случва сега. Инерцията, която имат в момента, е точно това, от което се нуждаят. Просто трябва да продължат да натрупват увереност от мач на мач." На въпроса дали САЩ могат да вдигнат трофея, Ибрахимович отговори: "Да!"

Въпреки че класирането за фазата на елиминациите вече е сигурно, янките все още имат важна цел в последния си мач от групата срещу Турция в Лос Анджелис. Победа би им осигурила първото място в групата и би им предоставила по-благоприятен път напред в турнира. С нарастващо самочувствие, силна подкрепа от домакинската публика и набиращ скорост импулс, отборът на Почетино ще се опита да запази впечатляващата си форма в навечерието на решаващата фаза.

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