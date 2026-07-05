Милиони за класа: ЦСКА с нов най-богат играч в състава

Новото попълнение на ЦСКА Стефано Сенси бързо оправда очакванията около себе си, като още в първите контролни срещи на отбора показа класата, която го отличава. Италианският халф пое ролята на основен организатор в средата на терена и внесе нужната стабилност и креативност, от които "армейците" имаха нужда.

Стефано Сенси бързо се превърна в лидер на терена

Представянето му на терена обаче върви ръка за ръка с сериозна финансова инвестиция от страна на клуба. Според информация на "Мач Телеграф" бившият футболист на Интер е подписал договор при доста сериозни условия, които го поставят сред най-високоплатените играчи в състава.

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Заплатата на Сенси възлиза на около 650 000 евро на сезон, като в тази сума не са включени допълнителните бонуси за изиграни мачове, победи и индивидуални постижения. Това автоматично го нарежда над някои от досегашните най-скъпи попълнения в клуба, включително Лиъм Купър.

От ръководството на ЦСКА очевидно разчитат, че високата инвестиция ще бъде оправдана с лидерско присъствие, контрол на терена и принос в ключови мачове, особено в предстоящите европейски двубои. Сенси засега изглежда отговаря на тези очаквания с увереност и бърза адаптация към новия си отбор.

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