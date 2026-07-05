Моджтаба Хаменей не се появи на поклонението пред баща си (ВИДЕО)

Трима синове на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей се помолиха днес край ковчега на баща си. Сред тях обаче не беше Моджтаба Хаменей, който стана върховен лидер на мястото на баща си. Иранската държавна телевизия излъчи кадри, на които се вижда как Мостафа, Мейсам и Масуд Хаменей се молят край ковчега на покойния Али Хаменей, положен в огромния двор на голям религиозен комплекс в Техеран.
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Today footage emerged of #Iran's regime's supreme leader Ali Khamenei's three sons at his funeral: L to R: Meysam Khamenei, Masoud Khamenei, and Mostafa Khamenei. Still no sign of Mojtaba Khamenei. These are the first photos of Meysam, Masoud, and Mostafa since February. pic.twitter.com/SUDhRvEJ0X— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 5, 2026
Иран организира седмица на погребални церемонии в израз на почит към покойния върховен лидер.
Сегашният върховен лидер - Моджтаба Хаменей, все още не се е появявал публично след израелско-американската атака, при която бе убит баща му и при която се твърди, че той е бил ранен.
Четиримесечният конфликт, започнал с атаката срещу Иран, утихна, след като бе постигнато споразумение за примирие.
Днес край ковчега на покойния Али Хаменей се помолиха също иранският президент Масуд Пезешкиан и говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.