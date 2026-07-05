Дни преди старта на Шампионска лига: Левски обяви важна новина за новите на "Герена"

Макар че всички погледи са насочени към Световното първенство в Северна Америка и националните отбори, клубният футбол чука на вратата. След като вдигна шампионската титла на България, през този сезон Левски ще има честта да участва в най-елитната европейска надпревара. "Сините" ще се изправят срещу отбора на Борац Баня Лука в първия кръг от предварителната фаза на Шампионска лига. Остават броени дни до сблъсъка, който ще се проведе на 7 юли, вторник, в Босна и Херцеговина.

Ясна е групата на Левски за Шампионска лига

Дни преди двубоя феновете на Левски получиха добра новина, след като клубът успя да картотекира всичките си нови попълнения за мача с Борац. Това означава, че Хулио Веласкес ще може да разчита на Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик и Сержиньо, които пристигнаха на "Герена" това лято. Междувременно четирима футболисти ще пропуснат решителни срещи за съдбата на "сините" в Шампионска лига. Това са Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич.

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При успех над Борац столичният клуб ще продължи към втория предварителен кръг, където ще срещне победителя от двойката Университатя Крайова - Витебск. Ако "сините" паднат от босненския тим, то те ще продължават европейското си участие директно в Лигата на конференциите, където ще се изправят срещу някой измежду Петрокуб или Егнатия.

Ето и пълната група на Левски за срещите с Борац:

Вратари: 78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов;

78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов; Защитници: 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем;

3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем; Полузащитници: 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 99. Радослав Кирилов;

10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 99. Радослав Кирилов; Нападатели: 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа, 11. Армстрон Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо, 77. Адриян Райчев.

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