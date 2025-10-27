Синът на бразилска легенда получи първата си повиквателна за националния отбор на...Англия

Синът на легендарния бразилски защитник Тиаго Силва - Яго Силва, получи първа повиквателна за националния отбор на Англия по футбол до 15 години. Той е от академията на Челси, където играе след като баща му премина в лондонския отбор през 2020. 14-годишният Яго Силва също е защитник, като вече впечатлява всички с техническите си умения и способността да чете играта.

Яго Силва може да избере в следващите години да играе за Бразилия

Повиквателната за защитника не гарантира, че той ще избере в бъдеще да играе за Англия, но показва стремежа на Футболната асоциация в Англия да запази талантите, които са се развили на територията на страната. Силва младши може да избере в следващите години да играе за родната си Бразилия.

Самият Тиаго Силва, който се върна в Бразилия, за да играе за Флуминензе, не скри гордостта си от постижението на сина си, като похвали работата и дисциплината му.

