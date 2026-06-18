100% червен картон! Ако алжирец беше ударил Меси така, щяха да го изгонят на секундата

“100% червен картон“. Това заяви Бойко Димитров в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“, посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Димитров изрази мнението си по темата със спорното влизане на Лионел Меси по време на срещата между Аржентина и Алжир, като смята, че капитанът на “гаучосите“ е трябвало да бъде наказан за действието си. Той твърди още, че ако влизането беше срещу Меси, червен картон щеше да бъде показан веднага.

“Оправдания се търсят“

“Според мен е 100% червен картон. И веднага ще кажа защо. Ако беше обратното – ако алжирец го беше ударил него така, щеше да бъде изгонен, на секундата. На секундата. Ама те си били оплели краката, ама нямало къде да стъпи… Не! Оправдания се търсят. Истината е, че го удря, удря го много неприятно, отзад в прасеца, високо горе го удря. За мен това е абсолютен червен картон. При 1:0 за Аржентина. Според мен съдията го пощади. И това го има във футбола, особено когато става въпрос за такива големи имена – Меси, Роналдо. По-благосклонни са към тях съдиите”, започна Бойко.

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Messi just got away with an absolutely DISGUSTING challenge to an Algeria defenders leg.



Red card or not?pic.twitter.com/2ZU2B5j4oH — Banter FC (@FCBanter_) June 17, 2026

“Алжир са много сериозна държава“

“Тъй че, според мен, тука малко ги ощетиха Алжир. Но аз останах изключително изненадан, че Алжир бяха толкова слаби. Защото в моята представа алжирците играят никак нелош футбол. Алжир са много сериозна държава, с традиции във футбола. И не очаквах да са чак толкова безпомощни, дори и срещу Аржентина“, завърши Димитров. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

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